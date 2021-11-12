Мигранты в Беларуси: Еврокомиссия назвала авиалинии, к которым обращалась

Еврокомиссия ведет диалог с рядом авиакомпаний с целью прекращения перевозки мигрантов с Ближнего Востока и из Африки в Беларусь. Она также изучает возможность санкций против авиалиний, которые не будут сотрудничать. Об этом брюссельские чиновники заявили на брифинге в Брюсселе в пятницу, 12 ноября, сообщает корреспондент DW.

"Мы продолжаем тесно работать с авиационным сектором, чтобы предотвратить контрабанду и незаконную перевозку людей в приграничные районы Беларуси", - заявила заместитель руководителя пресс-службы Еврокомиссии Дана Спинант. В частности, зампредседателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас и еврокомиссар по транспорту Адина Валеан обращались к Арабской организации авиаперевозчиков (AACO) и Международной организации воздушного транспорта (IATA).

"Мы также установили контакты с рядом отдельных авиалиний. Все авиакомпании, с которыми мы контактировали, резко осудили любые формы контрабанды людей и заявили о своем намерении бороться с ней", - добавила Спинант. Она уточнила, что Iraqi Airways не будет возобновлять полеты в Минск, а Turkish Airlines объявила о приостановке продажи билетов в Беларусь в один конец.

"Еврокомиссия изучает возможность санкций, включая внесение в санкционный список авиалиний, не сотрудничающих по этому вопросу и причастных к контрабанде (мигрантов. - Ред.)", - отметила Спинант.

Обращалась ли Еврокомиссия к "Аэрофлоту" по поводу Беларуси?

В пресс-службе Еврокомиссии назвали авиалинии, к которым обращались, в ответ на вопрос корреспондента DW о том, устанавливали ли брюссельские чиновники контакт с "Аэрофлотом" и есть ли свидетельства о том, участвует ли российская авиакомпания в перевозке мигрантов в Беларусь. "Контакты были установлены с рядом авиалиний, включая Flydubai, Turkish Airlines, Royal Air Maroc, Air Arabia, Emirates, Qatar Airways, Etihad, Middle East Airlines, Oman Air, Iraqi Airways и Egyptair", - рассказал представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер. "Аэрофлот" он не упомянул, добавив: "Это вся информация, которую я могу предоставить на данном этапе по поводу авиалиний, с которыми мы контактировали".

Напомним, что изданияBloomberg и Politico сообщали о дискуссиях внутри ЕС о возможных санкциях в отношении Turkish Airlines и "Аэрофлота", однако подтверждения этой информации не было. В то же время ожидается, что в пятый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси может попасть "Белавиа".

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