 ″Место преступления″ – самый популярный телесериал Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.11.2020

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Культура и стиль жизни

"Место преступления" – самый популярный телесериал Германии

Детективный сериал "Tatort" - "Место преступления" - идет на немецком телевидении уже 50 лет. Это культ. Без него невозможно представить современную Германию.

Заставка телесериала Tatort - Место преступления

Заставка телесериала "Tatort" - "Место преступления"

Представьте себе советский сериальный хит на главном канале страны, причем не ретро-детектив, а про современность, и не с одними, скажем, "ЗнаТоКами" с Петровки, 38, а с разными следователями из разных городов. Причем, этот сериал вместо того, чтобы закончиться в 1970-е, не заканчивается, а наоборот: новые преступления и новые следователи появляются в Красноярске, Владивостоке, Саратове, в городах Украины и Беларуси, они расследуют новые преступления, - и так пятьдесят лет подряд. Очертания страны меняются, а сериал все так же каждое воскресенье начинается в 20.15 с той же заставкой.

В Германии такой своеобразный сериал есть. Называется он "Tatort" ("Место преступления"). Сейчас исполнилось полвека с показа первого фильма, а всего за эти годы их вышло 1146. За эти годы "Место преступления" перестало быть просто сериалом, теперь это одна из немецких традиций – причем, не только телевизионных. Сейчас объясним, как это произошло.

Преступление и наказание

"Сначала происходит то, что происходит в любом детективе: преступление. Труп. Команда следователей начинает работу, сначала, как правило, сыщики берут ложный след, затем что-то наталкивает их на настоящего убийцу. Кульминация, разоблачение, задержание", - объясняет механику сериала режиссер Йенс Беккер (Jens Becker), снявший одну из серий в качестве режиссера и сценариста. Сериал - как говорят на киношном жаргоне, "вертикальный": каждая серия рассказывает отдельную историю, у каждой - свой режиссер и сценарист.

Комиссар Тиль и патологоанатом Бёрне из Мюнстера (актеры Аксель Праль и Ян Йозеф Лиферс)

Комиссар Тиль и патологоанатом, профессор Бёрне из Мюнстера (актеры Аксель Праль и Ян Йозеф Лиферс)

Фанаты сериала любят порассуждать, кто из сыщиков круче: из Мюнстера, Дортмунда, Мюнхена или команды следователей (обычно расследования ведутся дуэтами) из других городов Германии. Разумеется, следователи тоже меняются: стареют, уходят в отставку и так далее. Чтобы хорошо разбираться в сложных отношениях между сыщиками из разных городов, нужно смотреть сериал годами. И рейтинги показывают, что немцы так и делают.

На миру и смерть красна

В Германии, а также в Австрии и Швейцарии, где "Место преступления" тоже показывают, и следователи оттуда тоже участвуют в раскрытии телепреступлений, рейтинги впечатляют: очередное "Место преступления" вполне могут посмотреть 8-10 миллионов человек. Причем выход сериала в воскресенье вечером располагает к совместному просмотру. Скажем, в берлинском баре с русской кухней "Kvartira 62" под пельмени смотрят сериал уже 13 лет. Традицию прервала только корона.

Вместе спокойнее смотреть про убийства, да и обсуждать априсходящее на экране приятнее. Не случайно "Место преступления" стало одним из популярнейших воскресных вечерних развлечений в Германии.

Сериал, который снимает вся страна

Разгадывание криминальных кроссвордов - вообще одно из излюбленных времяпрепровождений немцев. На производство криминальных сюжетов работает целая индустрия. "Место преступления" производят на общественно-правовых каналах, принадлежащих немецкому обществу, то есть за них платят большей частью налогоплательщики (остальное – от рекламы). Сюжет каждой серии утверждается на бесчисленных комиссиях, которые строго следят за тем, чтобы успех был запрограммирован.

"Когда мне предложили снять "Место преступления", я был горд стать частью великой истории. Но на съемках я чувствовал дикое давление со стороны продюсеров, которые требовали гарантии успеха, и мои возможности как режиссера были урезаны до минимума. Серию, которую я снял, посмотрели более 10 миллионов человек, но пережить этот опыт еще раз я бы не хотел", - говорит режиссер Йенс Беккер. Как бы то ни было, но успех у сериала действительно огромный. И в нем считают за честь сыграть - причем, не только следователей - многие прекрасные актеры.

Харизматичный мужик-полицейский

С 1981 по 1991 годы в "Месте преступления" властвовал актер Гётц Георге (Götz George) в роли комисссара полиции Шимански. "Харизматичный коп, настоящий мужик. Сначала культом стал Шимански, а потом, вслед за ним, уже и сериал", - объясняет сценарист Доминик Гриттнер. Мускулистый, усатый и грубоватый Шимански был секс-символом эпохи. Даже его одежда - обтягивающая футболка с вырезом, открывающим волосатую грудь, и знаменитая бежевая куртка полувоенного типа - была вызовом. Он первым из телевизионных следователей начал говорить, как говорят настоящие полицейские на улицах. Вся страна - кто с возмущением, кто с восхищением - подсчитывала, сколько раз он произнесет за серию слово "дерьмо".

Актер Гетц Георге в роли комиссара Шимански

Актер Гетц Георге в роли комиссара Шимански

Если вы хотите погрузиться в мир сериала тех лет, посмотрите одну из классических серий с Георге в роли Шимански: их достаточно лежит на YouTube. А хотите понять, о чем говорят в Германии сегодня - включайте телевизор в воскресенье. Вас ждет труп, ложный след, но преступник будет пойман.

Сейчас особенно большой популярностью пользуется дуэт комиссара Тиля (актер Аксель Праль - Axel Prahl) и патологоанатома Бёрне (актер Ян Йозеф Лиферс - Jan Josef Liefers). Оба они и фильмы с ними - очень ироничные. Кстати, Лиферс имеет самое прямое отношение к России: он хорошо говорит по-русски, его первой женой была Александра Табакова, дочь Олега Табакова и актриса. Их дочь Порина Лиферс стала театральным художником. Как-то Ян Лиферс в одном из интервью сказал, что хотел бы сняться с ней вместе. Может быть, мы увидим их вдвоем в одном из фильмов сериала?..

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    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Инга Ваннер


Контекст

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