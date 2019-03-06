 Мессенджер Telegram призывает выйти на митинг за свободный интернет | Новости из Германии о России | DW | 06.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Мессенджер Telegram призывает выйти на митинг за свободный интернет

Акция протеста против закона, позволяющего российскому сегменту интернета работать автономно от мировой сети, намечена на 10 марта.

Логотип мессенджера Telegram

Логотип мессенджера Telegram

Мессенджер Telegram разослал в среду, 6 марта, своим пользователям сообщения с призывами выйти 10 марта на акцию "против изоляции Рунета". В Москве организованный Либертарианской партией и "Обществом защиты интернета" митинг был согласован с городскими властями. Начаться он должен будет в 14:00 на проспекте Сахарова.

Контекст

За несколько лет в России заблокированы сотни тысяч сайтов, теперь Роскомнадзор начал блокировать и популярный мессенджер Telegram. DW составила памятку для тех, кто не готов мириться с цензурой. (16.04.2018)

Согласно расследованиям, околокремлевские структуры контролируют большинство крупнейших Telegram-каналов о политике. Но где можно найти непредвзятую информацию? Подборка DW. (26.02.2019)

"Более 10 месяцев Роскомнадзор ежедневно блокирует тысячи IP-адресов, пытаясь помешать работе Telegram в России, - сказано в сообщении. - Пока Telegram выигрывает в этой борьбе, но в любой день все может поменяться - государство обладает огромными ресурсами, изъятыми у населения".

Закон об автономном интернете в России

Поводом для протестов стал находящийся в данный момент на рассмотрении в Думе законопроект, позволяющий государству контролировать точки соединения российского сегмента интернета с мировой сетью.

Авторы законопроекта обосновывают его необходимость целями защиты от внешней угрозы. Однако противники инициативы опасаются, что она будет использована для перекрытия российским пользователям доступа к неугодным власти сайтам.

Цель принимаемого закона об изоляции российского интернета - "введение в России тотальной цензуры", говорится в сообщении Telegram. Таким образом государство хочет "отрезать Россию от остального мира" и заблокировать зарубежные социальные сети и мессенджеры, уверены представители компании. Ожидается, что акции протеста против автономного рунета пройдут также в Воронеже и Хабаровске.

Созданный основателем соцсети "В контакте" Павлом Дуровым мессенджер Telegram по решению Таганского суда города Москвы официально заблокирован в России с апреля 2018 года. Однако до сегодняшнего дня компании удается частично обходить блокировку.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Женщина с телефоном на Мальдивах

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Не летаем, но чатимся!

    Писатели-фантасты мечтали, что в 21 веке мы будем летать по Галактике, но по факту одно из "бытовых" достижений новой эпохи - возможность в любой момент связаться с кем угодно где бы то ни было. Для этого мудрое человечество придумало мессенджеры. И их появилось огромное количество. Какие-то нам известны, какие-то нет. Посмотрим на них вместе!

  • Мессенджер WhatsApp

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    WhatsApp: гегемон и гигант

    Один из самых популярных мессенджеров в мире - WhatsApp (его название, вероятно, игра слов от английского "What’s up?" - "Что такое?"). Компания, которая создала мессенджер, была основана в 2009 году. За эти годы WhatsApp добился огромного прогресса - его общая аудитория по всему миру превышает миллиард пользователей. В 2014 году WhatsApp был приобретен другим гигантом - Facebook.

  • мессенджер WeChat, Китай

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    WeChat: китайский фурор

    По охвату аудитории WeChat - тоже один из самых популярных мессенджеров, однако большинство его пользователей находятся в Китае. Среди интересных особенностей этого сервиса - возможность общения со случайно подобранным собеседником (идеально для знакомств или просто для болтовни ни о чем). А еще WeChat - успешная и удобная платежная система. Правда, только для китайцев.

  • мессенджер Snapchat

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Snapchat: молодежь США в восторге

    Абсолютный фурор в США - приложение Snapchat, позволяющее делиться фото, видео, добавлять текст и рисунки. Одна из интересных особенностей мессенджера - весь контент доступен ограниченное количество времени, после чего все фотографии, видео и прочие драгоценности исчезают навсегда. С особой охотой его использует молодежь.

  • Мессенджер Telegram

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Telegram: свобода слова и не только

    Мессенджер Павла Дурова в последнее время очень часто попадает в заголовки СМИ. Тем не менее Telegram (основан в 2013 году) - не только форпост свободы слова (по крайней мере, как считают его владельцы) - он еще и удобен по ряду параметров. Там можно вести свои каналы, создавать огромные группы (до 10 тысяч человек), загружать авторские стикеры, есть удобная веб-версия и масса полезных ботов.

  • Мессенджер Allo от Google

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Allo: роботы угрожают общению!

    Мессенджер от Google со встроенным автоматическим помощником - можно искать информацию, не выходя из беседы. А еще здесь существует функция "умного ответа" - во-первых, Allo предлагает варианты ответа на последнее сообщение собеседника, а во-вторых, мессенджер (якобы!) анализирует ваши сообщения, чтобы предлагать более подходящие ответы в дальнейшем. Скоро будем общаться только при помощи роботов.

  • Мессенджер Viber

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Viber: популярный, но обычный

    Весьма популярный в России мессенджер, однако какими-либо уникальными особенностями Viber не обладает - разве что внедренной системой денежных переводов через одного из крупнейших мировых операторов.

  • Мессенджер Threema

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Threema: альтернатива за 3 евро

    Швейцарский Threema многими рассматривается как альтернатива WhatsApp - в первую очередь, как сервис, который занимается безопасностью переписки. К примеру, можно просканировать код на телефоне друга - и тогда ему будет присвоен самый высокий уровень верификации. Threema - мессенджер популярный, однако настоящему росту мешает его "небесплатность" - жители Германии должны заплатить за него 3 евро.

  • Мессенджер Line, Япония

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Line: легенда из Японии

    В принципе, это довольно обычный мессенджер, который заслуживает внимания как самый популярный сервис мгновенных сообщений в Японии. Интересна легенда о создании Line: говорят, что одной из причин стала авария на АЭС "Фукусима-1". С многими находившимися в районе бедствия нельзя было связаться из-за перебоев в связи, хотя интернет работал. Это якобы и вдохновило создателей Line.

  • Мессенджер Signal

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Signal: Сноуден, возможно, рекомендует

    Еще один малоизвестный мессенджер, которым якобы пользуется (или пользовался раньше) Эдвард Сноуден. Создатели Signal клянутся, что безопасность переписки - максимальная. Среди функций Signal - возможность настройки автоудаления старых сообщений и запрет на скриншоты. А еще у этого мессенджера открытый код, то есть любой специалист может убедиться, что переписка защищена.

  • Facebook Messenger (picture alliance/PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP)

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Facebook и прочие

    Существуют, конечно, и мессенджеры Facebook, Skype, приложение от российской соцсети vk.com, но они вам, вероятно, и без нашего обзора хорошо известны. А какими сервисами для общения пользуетесь вы? Автор: Григорий Аросев

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 13:35

Митинг против блокировки Telegram: Навальный зовет недовольных на Тверскую - DW Новости

Контекст

Мессенджеры: не только WhatsApp

Одна из примет новейшего времени - бурное развитие мессенджеров. Их стало действительно много. А в чем между ними разница? Об этом фотогалерея DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Митинг против блокировки Telegram: Навальный зовет недовольных на Тверскую - DW Новости  

Блокировка Telegram в России: кто следующий? – DW Новости  

Песня про информационную войну - "Заповедник"  

Реклама

Самые читаемые

Дочь Ислама Каримова отправили в колонию  

В каких случаях можно утратить гражданство Германии?  

Как немцы лечат зубы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно