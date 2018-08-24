 Месале Толу: В тюрьмах Турции остаются сотни журналистов и оппозиционеров | Новости из Германии о Германии | DW | 26.08.2018

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Германия

Месале Толу: В тюрьмах Турции остаются сотни журналистов и оппозиционеров

Немецкая журналистка, проведшая в турецкой тюрьме 7 месяцев, намерена вернуться в Турцию, чтобы доказать невиновность в судебном процессе, обвиняемым по которому также проходит ее муж.

Месале Толу

Месале Толу вернулась в Германию

Вернувшаяся в Германию после многомесячного заключения в Турции журналистка Месале Толу намерена вновь отправится в Анкару, чтобы доказать свою невиновность в судебном процессе. Об этом она заявила в воскресенье, 26 августа. Произошедшее с ней журналистка назвала "цепью несправедливостей".

Контекст

Власти Турции нарушили закон, продолжая удерживать в тюрьме журналистов Мехмета Алтана и Сахина Алпая, постановил ЕСПЧ. Их должны освободить и выплатить каждому 21,5 тыс. евро компенсации. (20.03.2018)

Обвиненная в террористической деятельности Месале Толу была выпущена из тюрьмы в декабре 2017 года. Теперь она может покинуть Турцию. Ее муж при этом пока должен оставаться в Турции. (20.08.2018)

По словам уроженки немецкого города Ульма, она не может быть в полной мере счастлива в связи с возвращением на родину. " Потому что я знаю, что в стране, в которой я была в заключении, ничего не изменилось", - цитирует Толу агентство dpa. Она смогла покинуть Турцию, но в турецких тюрьмах до сих пор остаются сотни журналистов, оппозиционеров, юристов и студентов. Она намерена и дальше действовать в интересах этих людей, подчеркнула немецкая журналистка.

Месале Толу, работавшая на информационное агентство левой направленности Etha была задержана в апреле 2017 года. Турецкие власти обвинили ее в поддержке деятельности левоэкстремистской "Марксистско-ленинской коммунистической партии".  Журналистка была выпущена из тюрьмы под домашний арест в декабре 2017 года. Суд над ней и ее мужем Суатом Джорлу, выезд которого из Турции до сих пор запрещен, продолжается - следующее заседание намечено на 16 октября.

Всего, согласно официальным данным, в тюрьмах Турции в настоящий момент "по политическим мотивам" находятся семь граждан Германии.  Это серьезно осложняет отношения между Берлином и Анкарой.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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