Меркель, Трамп и Путин на немецком карнавале - 2019 (фотогалерея)

Какие политики оказались объектами карнавальной сатиры во время нынешних шутовских шествий в Германии?
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