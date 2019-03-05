Меркель, Трамп и Путин на немецком карнавале - 2019 (фотогалерея)

Ангела Меркель на карнавале

2012 год - Дюссельдорф

Второй кабинет Меркель был создан после парламентских выборов осенью 2009 года. Политический союз консервативного блока ХДС/ХСС и либеральной партии СвДП был не только тандемом по расчету, но и браком по любви, то есть желанной коалицией. Однако, находясь у власти, либералы стали сильно чахнуть и ослабли до такого уровня, что в 2013 году даже не прошли на очередных выборах в бундестаг.