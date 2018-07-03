 Меркель считает тему миграции решающей для стабильности ЕС | Новости из Германии о Германии | DW | 04.07.2018

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Германия

Меркель считает тему миграции решающей для стабильности ЕС

Выступая в бундестаге, канцлер ФРГ заявила о дееспособности правящей коалиции, которая недавно находилась на грани развала из-за спора Меркель с главой МВД Зеехофером о беженцах.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Способность справляться с проблемой миграции является решающей для стабильности Евросоюза, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Несмотря на разные интересы, страны ЕС на последнем саммите в ходе долгих дискуссий сошлись во мнении, что решение проблем миграции - это "задача, которая касается всех", - заявила Меркель, выступая в бундестаге в среду, 4 июля, во время генеральных дебатов о бюджете Германии. "Необходимо больше упорядоченности в том, что касается всех видов миграции, чтобы у людей сложилось впечатление, что право и порядок имеют приоритет", - отметила канцлер.

Контекст

Канцлер и глава МВД достигли компромисса в споре о мерах по ограничению притока беженцев в Германию. Они приняли решение создать на границе с Австрией так называемые транзитные центры. (03.07.2018)

На саммите ЕС достигнут компромисс по мигрантам в Европе, Ангела Меркель его поддержала. Но решена ли проблема беженцев? И останется ли на посту канцлер ФРГ, спрашивает Бернд Ригерт. (29.06.2018)

По словам главы правительства ФРГ, через Средиземное море в ЕС прибывают уже на 95 процентов меньше мигрантов, чем раньше. Вместе с тем Меркель считает необходимым продолжить усиливать охрану внешних границ ЕС. Германия внесет свой вклад в расширение полномочий и увеличение состава пограничной службы ЕС Frontex, пообещала канцлер, напомнив тем самым об одной из мер, о которых страны ЕС договорились на саммите 28-29 июня. В числе других согласованных шагов - открытие лагерей для беженцев в Северной Африке и возможное создание в ЕС закрытых лагерей для тех, чьи прошения об убежище находятся на рассмотрении.

Меркель уверена в дееспособности правящей коалиции

Меркель, являющаяся председателем Христианско-демократического союза (ХДС), также заявила о дееспособности ее правительства, которое несколько дней назад находилось на грани развала из-за разногласий по вопросу ограничения нелегальной миграции между канцлером и главой МВД и Христианско-социального союза (ХСС) Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer). Правительство в составе блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии (СДПГ), находящееся у власти немногим больше 100 дней, по словам Меркель, уже многого достигло и продолжает работать, "отдавая себе отчет в том, что у него много дел".

Кроме того Ангела Меркель поблагодарила депутатов бундестага за увеличение оборонного бюджета, хотя и назвала его "недостаточным" по сравнению с тем, какой процент ВВП тратят на оборону другие страны НАТО. Поэтому Германия взяла на себя обязательство до 2025 года довести расходы на оборону до 1,5 процента ВВП, напомнила Меркель.

Она также затронула тему технологического прогресса, указав на то, что в свете новых технологий и развития искусственного интеллекта Германия "рискует отстать" на фоне других стран. У ФРГ есть "выдающиеся умы", которые должны быть "вовлечены в рамках единой стратегии, охватывающей все стадии - от исследований до эксплуатации", - считает Меркель.

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    Автор: Максим Нелюбин, Ксения Сафронова


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