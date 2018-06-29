Меркель считает итоги саммита ЕС соответствующими требованиям ХСС

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) считает, что достигнутые на саммите Евросоюза 28-29 июня договоренности способны разрешить ее конфликт с главой МВД Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer). Если все эти решения по миграционной политике будут претворены в жизнь, то это "более чем равносильный результат", "действительно существенный прогресс", - заявила глава германского правительства в Брюсселе в пятницу, 29 июня.

Словно "равносильный" Меркель произнесла, как отмечают наблюдатели, напоминая об угрозе Зеехофера принять меры по ограничению притока беженцев на национальном уровне, если на европейском уровне не будут достигнуты договоренности, "по меньшей мере равносильные" по своей эффективности тем, что содержит "генеральный план" главы МВД ФРГ. Этот документ предусматривает меры по ограничению притока беженцев в Германию и содержит 63 пункта, с 62 из которых глава Христианско-демократического союза (ХДС) Меркель согласна.

Единственная спорная мера - запрет на пересечение немецкой границы для беженцев без документов, или уже зарегистрированных в какой-либо другой стране ЕС. Меркель настаивает на европейском решении проблемы и считает, что предложение Зеехофера противоречит европейским нормам предоставления убежища и несправедливо по отношению к таким странам, как Греция и Италия. Так как Зеехофер также возглавляет Христианско-социальный союз (ХСС), формирующий вместе с ХДС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) правительство ФРГ, его спор с Меркель, по мнению наблюдателей, может привести к расколу коалиции.

На саммите Меркель призналась, что внутриполитическое давление не мешало ей, а скорее послужило стимулом для "ускорения" принятия договоренностей по мигрантам на уровне ЕС.

Новые меры ЕС против нелегальной миграции

В Брюсселе страны ЕС согласовали ряд конкретных мер по ограничению притока беженцев - в частности, радикальное расширение полномочий и наращивание личного состава пограничной службы ЕС Frontex, создание при содействии ООН лагерей для беженцев в североафриканских странах и возможность создавать в ЕС закрытые лагеря для беженцев, где они дожидались бы рассмотрения своих ходатайств о предоставления убежища.

Кроме того, Испания и Греция выразили готовность принимать обратно беженцев, если немецкие правоохранители на границе с Австрией установят, что их данные уже внесены в общую базу ЕС EURODAC. В свою очередь, Германия намерена разобраться с нерешенными случаями воссоединения семей мигрантов в Греции и Испании и способствовать принятию мер для поддержки ряда территорий Испании и Греции, где сконцентрированы лагеря мигрантов. Между тем премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил на саммите, что его страна не станет принимать обратно мигрантов, которые будут остановлены на немецкой границе.

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