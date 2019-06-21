 Меркель призвала к мирному решению конфликта в Персидском заливе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.06.2019

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Мир

Меркель призвала к мирному решению конфликта в Персидском заливе

Заместитель официального представителя правительства ФРГ заявила о многих свидетельствах того, что президент США Дональд Трамп хочет избежать военного противостояния в Персидском заливе.

Канцлер Германии Ангела Меркель (фото из архива)

Канцлер Германии Ангела Меркель (фото из архива)

Правительство ФРГ настойчиво призывает к мирному разрешению конфликта в Персидском заливе. В пятницу, 21 июня, пресс-служба канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) сообщила, что ФРГ приветствует решение президента США Дональда Трампа отказаться от авиаударов по целям в Иране, связанным со сбитым американским дроном.

Контекст

После инцидента в Оманском заливе, в ходе которого было совершено нападение на танкеры, эскалация конфликта между США и Ираном усилится и может привести к войне, считает немецкий эксперт Гидо Штайнберг. (14.06.2019)

В связи с предполагаемым нападением на два танкера в Оманском заливе вновь обострился конфликт между США и Ираном. Между тем Ормузский пролив имеет большое значение для мировой нефтеторговли. (17.06.2019)

По словам заместителя официального представителя правительства ФРГ Мартины Фиц (Martina Fietz), "Германия приветствует любой шаг, который служит деэскалации напряжения в регионе".

"В отношении президента Трампа я могу сказать, что существует множество свидетельств того, что американский президент хотел бы избежать военного противостояния, и мы, конечно же, это приветствуем", - подчеркнула Фиц, комментируя недавние сообщения в прессе о том, что Трамп сначала отдал приказ нанести удар по Ирану, а затем отменил его.

Генсек ООН призвал Тегеран и Вашингтон "сохранять стальные нервы"

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя ситуацию в Персидском заливе, призвал в пятницу стороны конфликта "сохранять стальные нервы".

В ночь на четверг, 20 июня, иранские военные сбили разведывательный дрон США над Ормузским заливом, заявив, что он вторгся в воздушное пространство Ирана. Американское командование подтвердило, что беспилотник типа Navy MQ-4C Triton был сбит Ираном, но указало, что произошло это над международными водами.

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    Автор: Наталья Позднякова


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