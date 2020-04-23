Меркель призвала граждан придерживаться карантинных ограничений в праздники

В предверии пасхальных праздников федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала граждан страны последовательно придерживаться введенных в стране карантинных мероприятий, особенно в области ограничения персональных контактов. "Таким образом мы сможем снова затормозить резкий роста числа новых случаев инфицирования, остановить его, а затем обратить вспять. Этих норм необходимо придерживаться и во время Пасхи в этом году", - заявила глава правительства в видеоподкасте, распространенном в четверг, 1 апреля.

Это означает, подчеркнула она, что в нынешнем году встреча Пасхи должна быть тихой, "проведенной в узком кругу при ограниченных контактах". Глава правительства в очередной раз попросила жителей ФРГ в праздничные дни воздержаться от необязательных поездок.

Меркель назвала двух помощников в борьбе с пандемией

Меркель отметила, что хотя сейчас ситуация с распространением коронавируса в стране значительно сложнее, чем это было в начале 2021 года, но в то же время появилось "два надежных помощника, которых не было в прошлом году" - тесты и вакцины. По словам главы немецкого правительства, как и тогда, и перед Рождеством, главной задачей должна быть "защита здоровья как можно большего количества людей", а также необходимо сделать все возможное, чтобы система здравоохранения страны смогла противостоять сегодняшнему серьезному вызову. В то время как тесты помогают контролировать пандемию, вакцинация является ключом, который поможет справится с заболевание, указала Меркель.

Федеральный канцлер подчеркнула, что врачи и медицинский персонал не смогут выиграть борьбу с третьей волной пандемии в одиночку. "Мы не должны оставлять их одних, но поддерживать нашим поведением", - сказала Меркель, добавив: "Мы победим вирус вместе".

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