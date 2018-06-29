Меркель приветствовала договоренности по беженцам на саммите ЕС  

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в пятницу, 29 июня, приветствовала договоренности по миграционной проблеме, достигнутые после многочасовых переговоров на саммите Евросоюза в Брюсселе. Это - "хорошие новости", подчеркнула она, добавив, что "многое еще предстоит сделать", чтобы сгладить противоречия в позициях отдельных стран.

Участникам переговоров 28-29 июня в результате удалось выработать ряд компромиссов. Тем не менее, на начальном этапе Италия, являющаяся одной из основных стран въезда беженцев в ЕС на средиземноморском маршруте, блокировала большинство предложений.

По словам Меркель, главы государств и правительств 28 стран Евросоюза договорились о более активной поддержке европейской пограничной службы Frontex и создании лагерей для первичного размещения беженцев в странах ЕС, которые добровольно на это согласятся, а также, возможно, в странах Северной Африки. Из этих лагерей мигранты будут распределяться по тем странам ЕС, которые готовы добровольно их принять.

Противодействие вторичной миграции

Кроме того, лидеры активно обсуждали проблему так называемой вторичной миграции в пределах Евросоюза, когда беженцы, въезжающие через одну из стран, впоследствии запрашивают убежище в другой.

Нынешний спор между Меркель и главой МВД Германии Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer) разгорелся, в частности, по данному вопросу. По предложению Зеехофера, в Германию не должны пускать мигрантов, уже зарегистрированных в какой-либо из стран ЕС.

В итоговое заявление саммита, в частности, вошли несколько формулировок, касающихся этой проблемы. "Государства - члены ЕС должны принять все необходимые внутренние законодательные и административные меры, чтобы ограничить подобные перемещения, а также тесно сотрудничать по данному вопросу", - отмечается в документе.

Меркель пообещала усиление порядка и контроля на этом направлении, отметив, что мигранты не имеют права выбирать, в какой стране ЕС они хотят получить убежище. Тем не менее, более детально конкретные шаги, которые позволят добиться поставленной задачи, в заявлении Европейского совета не прописаны.

Второй транш Анкаре

Кроме того, Брюссель согласился перечислить Анкаре второй транш средств, предназначенных для финансирования миграционной сделки с ЕС. Деньги выделяются, "поскольку Турция очень много делает для обеспечения потребностей беженцев", пояснила Меркель. В то же время Анкару призвали принять меры, чтобы число соискателей убежища, попадающих в Европу на восточных рубежах средиземноморского маршрута, сократилось.

Между тем еще в июне 2017 года представитель правительства ФРГ на закрытом заседании Еврокомиссии требовал, чтобы ЕС предоставил Турции второй транш только после того, как Анкара реализует все проекты, оговоренные с ней в соглашении по беженцам. Средства ЕС среди прочего должны использоваться на строительство школ и больниц в Турции. Однако из 26 согласованных проектов реализовано меньше половины, а некоторые еще не начаты.

Кроме того, страны ЕС жаловались на непрозрачность финансирования сделки.

Смотрите также:

Инфографика: Беженцы в Германии Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

Инфографика: Беженцы в Германии Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

Инфографика: Беженцы в Германии Образование и работа - условие успешной интерграции Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

Инфографика: Беженцы в Германии На родину по собственному желанию Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика. Автор: Ирина Филатова

