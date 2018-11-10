Меркель предупредила об опасности для "европейского мирного проекта"

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), выступая на Парижском форуме мира (ПФМ), предупредила об опасности возврата к национализму для "европейского мирного проекта" и призвала к мирному решению военных конфликтов во всем мире. Первая мировая война продемонстрировала, "куда может привести национальное самоуправство и военная заносчивость", заявила она в воскресенье, 11 ноября, на мероприятии в рамках торжеств, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.

Поэтому, по словам главы правительства ФРГ, она глубоко обеспокоена тем, что вновь "распространяется националистическая зашоренность", а взаимосвязанность стран игнорируется.

"Мы видим готовность отстаивать собственные интересы в худшем случае с применением насилия", - заявила Меркель, говоря о 222 вооруженных конфликтах, которые имеют место в мире на сегодняшний день. Она призвала к нахождению политического решения войны в Сирии и прекращению кровопролития в Йемене, где, возможно, разыгрывается крупнейшая гуманитарная катастрофа на планете.

Макрон и Гутерриш сравнили нынешнюю эпоху с кануном мировых войн

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон, выступая на форуме, также предостерег от распространения национализма по всему миру. По его словам, это может открыть перед Европой эпоху, подобную 1930-м годам, в конце которых разразилась Вторая мировая война.

Генсек ООН Антониу Гутерриш также выразил беспокойство в связи с параллелями, которые усматриваются между некоторыми явлениями сегодняшнего дня и началом XX века, а также с 1930-и годами. "Это дает нам основания опасаться, что в результате может произойти непредвиденная цепь событий", - заявил глава ООН на Парижском форуме мира.

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