 Меркель предупредила об опасности для ″европейского мирного проекта″ | Новости из Германии о Европе | DW | 11.11.2018

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Европа

Меркель предупредила об опасности для "европейского мирного проекта"

Лидеры ФРГ и Франции опасаются распространения национализма по Европе и миру. Эмманюэль Макрон и генсек ООН Гутерриш видят параллели сегодняшних событий со временем перед мировыми войнами.

Ангела Меркель на Парижском форуме мира

Ангела Меркель на Парижском форуме мира

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), выступая на Парижском форуме мира (ПФМ), предупредила об опасности возврата к национализму для "европейского мирного проекта" и призвала к мирному решению военных конфликтов во всем мире. Первая мировая война продемонстрировала, "куда может привести национальное самоуправство и военная заносчивость", заявила она в воскресенье, 11 ноября, на мероприятии в рамках торжеств, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.

Поэтому, по словам главы правительства ФРГ, она глубоко обеспокоена тем, что вновь "распространяется националистическая зашоренность", а взаимосвязанность стран игнорируется.

Контекст

В интервью DW немецкий историк рассказывает о том, какие геополитические проблемы решались после Первой мировой войны и почему так и не удалось создать мир без войны. (11.11.2018)

О том, как Первая мировая война изменила Россию и Германию, в интервью DW рассуждает профессор Боннского университета Мартин Ауст. (10.11.2018)

"Мы видим готовность отстаивать собственные интересы в худшем случае с применением насилия", - заявила Меркель, говоря о 222 вооруженных конфликтах, которые имеют место в мире на сегодняшний день. Она призвала к нахождению политического решения войны в Сирии и прекращению кровопролития в Йемене, где, возможно, разыгрывается крупнейшая гуманитарная катастрофа на планете.

Макрон и Гутерриш сравнили нынешнюю эпоху с кануном мировых войн

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон, выступая на форуме, также предостерег от распространения национализма по всему миру. По его словам, это может открыть перед Европой эпоху, подобную 1930-м годам, в конце которых разразилась Вторая мировая война.

Генсек ООН Антониу Гутерриш также выразил беспокойство в связи с параллелями, которые усматриваются между некоторыми явлениями сегодняшнего дня и началом XX века, а также с 1930-и годами. "Это дает нам основания опасаться, что в результате может произойти непредвиденная цепь событий", - заявил глава ООН на Парижском форуме мира.

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Итоги и уроки Первой мировой войны

  • Кадр из фильма ''Wings''

    Первая мировая война на киноэкране

    Немой победитель

    На первой церемонии награждения лауреатов премии "Оскар " в 1929 году "лучшим фильмом" была признана снятая в 1927 году военная драма Уильяма Уэлмана "Крылья" ("Wings") о двух американских летчиках времен Первой мировой войны, влюбленных в одну и ту же девушку. С эпизодической роли в этой немой картине началась голливудская карьера Гэри Купера. На фото - Чарльз Роджерс и Ричард Арлен.

  • Кадр из фильма ''All Quiet on the Western Front''

    Первая мировая война на киноэкране

    Потерянное поколение

    В номинации "лучший фильм" на церемонии награждения лауреатов премии "Оскар" в 1930 году победила антивоенная драма Льюиса Майлстоуна "На западном фронте без перемен" ("All Quiet on the Western Front"). Фильм считается лучшей экранизацией одноименного романа Эриха Марии Ремарка (Erich Maria Remarque) о "потерянном поколении".

  • ''Sergeant York''

    Первая мировая война на киноэкране

    Настоящий герой

    "Сержант Йорк" (''Sergeant York'') был снят Говардом Хоуксом на основе биографии Элвина Йорка, одного из самых прославленных солдат США времен Первой мировой войны. Гэри Купер сыграл провинциального паренька хулиганского поведения, который благодаря своему удальству и снайперским способностям становится национальным героем. Эта роль принесла Куперу главный актерский "Оскар" в 1942 году.

  • Кадр из фильма ''Paths of Glory''

    Первая мировая война на киноэкране

    До "Заводного апельсина"

    Шедевром считается драма Стэнли Кубрика "Тропы славы" ("Paths of Glory"), в которой беспощадно показаны бессмысленность войны и беспринципное честолюбие военных. Фильм был снят в Мюнхене в 1957 году. Сцены в окопах считались эталоном кинореализма. Во Франции фильм не показывали до 1975 года, опасаясь, что его беспощадный пацифизм будет воспринят как покушение на честь французской армии.

  • Кадр из фильма ''Lawrence of Arabia''

    Первая мировая война на киноэкране

    Легендарная киноэпопея

    "Лоуренс Аравийский" ("Lawrence of Arabia") считается лучшим британским фильмом всех времен. Эпопея Дэвида Лина повествует о событиях из жизни офицера британской разведки, работавшего в годы Первой мировой войны и Арабского восстания 1916-18 годов в Сирии в активном взаимодействии с арабскими кочевниками. Питера О'Тула и Омара Шарифа этот кинофильм сделал кинозвездами первой величины.

  • Кадр из фильма ''Gallipoli''

    Первая мировая война на киноэкране

    Австралийский вклад

    Австралийская драма 1981 года "Галлиполи" ("Gallipoli"), снятая режиссером Питером Уиром, считается одним из лучших антивоенных фильмов. Лента рассказывает о двух друзьях и их службе в австралийской армии во время Первой мировой. Молодые люди сталкиваются с жестокостью войны, когда их отправляют в Турцию, где они участвуют в Галлиполийском сражении в августе 1915 года.

  • Кадр из фильма ''In Love and War''

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    Разгромные рецензии собрал фильм Ричарда Аттенборо "В любви и войне" ("In Love and War"), снятый по мотивам реальных событий 1918 года из жизни Эрнеста Хэмингуэя, которые тот изложил в романе "Прощай, оружие!". Критиков раздражало то, что этот фильм с Сандрой Буллок в главной роли оказался больше "про любовь", чем про все остальное, и был снят по образу и подобию "проходных" голливудских мелодрам.

  • Кадр из фильма ''Joyeux Noël''

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    Фильм "Счастливого Рождества" (''Joyeux Noël'') основан на реальных событиях времен Первой мировой войны: на одном из участков Западного фронта в 1914 году британские, французские и немецкие солдаты оставили ружья в окопах и вышли навстречу друг другу, чтобы поздравить с праздником. Номинированную на "Оскар" военную драму европейского производства 2005 года снял режиссер Кристиан Карион.

  • Кадр из фильма ''Poll''
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  • Кадр из фильма ''Der Roter Baron''

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  • Кадр из фильма ''War Horse''

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    Автор: Лори Хербер, Карла Бляйкер, Элла Володина


Контекст

Первая мировая война на киноэкране

Со времен "великого немого" Первая мировая война остается темой трагедий и драм мирового кинематографа. DW предлагает вспомнить о некоторых лентах, посвященных Первой мировой войне. (05.03.2014)  

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