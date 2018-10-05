Меркель предостерегла от раскола внутри консервативного блока ХДС/ХСС

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) предостерегла от раскола в немецком обществе, а также в рядах блока ХДС/ХСС, входящих вместе с Социал-демократической партией (СДПГ) в правящую коалицию. "Давайте не будем снова разбиваться на группы: мигранты и немцы, жители Востока и Запада, греки, итальянцы, немцы", - призвала Меркель, выступая в Киле в субботу, 6 октября, на конференции молодежной организации Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального Союза (ХСС).

В противном случае сначала появляются предрассудки, за ними следует словесная травля, а потом начинаются действия, направленные против представителей других групп, предостерегла канцлер. В этой связи она отметила, что нынешнее время "имеет решающее значение для дальнейшего развития ХДС, ХСС и нашей партийной системы в целом".

Канцлер объяснила падение рейтинга ХДС и ХСС

Меркель, в частности, считает споры внутри правящей коалиции причиной падения рейтингов возглавляемого ею ХДС в Гессене и ХСС в Баварии в преддверии выборов в земельные парламенты (ландтаги), которые должны пройти в этих регионах в октябре. "Я знаю, что наша ссора поспособствовала тому, что результаты опроса именно такие, какие есть", - признала канцлер и призвала представителей консервативного блока к сплоченности.

Согласно опросу, проведенному социологическим институтом Infratest Dimap по заказу телеканала ARD, рейтинг ХСС, который на последних выборах в ландтаг Баварии в 2013 году набрал 47,7 процента, сильно упал. За баварскую "партию-сестру" ХДС теперь готовы проголосовать треть избирателей (33%). Рейтинг ХДС в Гессене, согласно ряду проведенных в сентябре и октябре опросов, также сильно снизился. Худший результат продемонстрировал опрос Infratest: 28%, то есть на 10,3 процентных пункта меньше, чем результат ХДС на последних выборах пять лет назад.

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