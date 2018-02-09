Меркель посетит Освенцим - первый раз с тех пор, как стала канцлером

Впервые за 14 лет на посту канцлера Меркель посетит Освенцим. Визит приурочен к 10-летию основания Фонда "Освенцим - Биркенау", работающего над сохранением мемориала на месте бывшего лагеря смерти.
"Вообще-то, это место требует тишины. Но я уверен, что канцлеру Германии здесь молчать нельзя", - так Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt) начал свою речь в Освенциме в мрачный ноябрьский день 1977 года. Это был первый визит федерального канцлера и вообще высокопоставленного политика ФРГ в бывший немецкий концентрационный лагерь на территории Польши, в котором с 1940 по 1945 годы были убиты до 1,5 миллиона человек.
И 58-летний Шмидт, служивший солдатом вермахта во время Второй мировой войны, в своем обращении к полякам, которые "больше всего пострадали", говорил об ответственности и вине, об осознании того, что "политика требует моральных основ и нравственной ориентации". Польское государственное телевидение транслировало речь канцлера ФРГ в прямом эфире.
Коль впервые сказал о невыразимых страданиях евреев
Двенадцать лет спустя после визита в Освенцим Шмидта бывший лагерь смерти посетил его преемник Гельмут Коль (Helmut Kohl). Его визит состоялся в ноябре 1989 года - в эти дни пала Берлинская стена и вся Германия ликовала. Колю пришлось прервать свой визит в Польшу и отправиться в Берлин и Бонн. Но затем он вернулся в Освенцим. Он считал нужным туда вернуться.
Выступая в бундестаге вскоре после своего визита, он говорил о "самой темной, самой страшной главе в истории Германии", написанной в Освенциме и Биркенау. В своей записи в книге посетителей мемориала "Освенцим - Биркенау" Коль написал о "невыразимых страданиях", причиненных "здесь от имени немцев" многим народам, в особенности - европейским евреям.
В отличие от своего предшественника Гельмута Шмидта, Коль впервые напрямую упомянул евреев. "Здесь мы вновь клянемся сделать все возможное, чтобы жизнь, достоинство, права и свобода каждого человека, вне зависимости от вероисповедания и происхождения, оставались на этой земле неприкосновенными", - заверил канцлер ФРГ.
Германия помогает сохранить мемориал
И вот настал черед Ангелы Меркель (Angela Merkel). Спустя долгие 24 года Освенцим вновь посетит глава германского правительства. Она будет первым канцлером, который приедет специально в Освенцим, а не совместит эту поездку с визитом в Варшаву. В Освенциме ее будут сопровождать польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, представители еврейских организаций и один из немногих оставшихся в живых узников концлагеря.
Официальный повод этого визита - десятая годовщина основания Фонда "Освенцим - Биркенау", который работает над сохранением мемориала на месте бывшего концентрационного лагеря. Фонд был создан по инициативе Владислава Бартошевского - бывшего министра иностранных дел Польши и лауреата почетного звания Праведник народов мира, присваиваемого израильским национальным мемориалом Холокоста "Яд ва-Шем". Меркель сделает важное заявление: Германия взяла на себя твердые обязательства предоставить Фонду "Освенцим - Биркенау" 60 миллионов евро. Финансовых средств, полученных фондом в 2009 году, недостаточно из-за устойчиво низких процентных ставок, поэтому ему необходимо предоставить дополнительный капитал.
Сознательная солидарность с еврейским народом и постоянное предостерегающее напоминание об ужасах нацизма характеризуют годы пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера. Она пять раз побывала в израильском мемориале памяти жертв Холокоста "Яд ва-Шем". В 2009 году вместе с тогдашним президентом США Бараком Обамой Меркель посетила концентрационный лагерь Бухенвальд, в 2013 году она встретилась с бывшими узниками лагеря смерти Дахау, а в 2015-м вновь побывала в Дахау к 70-летию годовщины освобождения концлагеря. Но в Освенцим Меркель приедет впервые.
Визит Меркель в Освенцим - важный сигнал
Канцлер выступит с речью по поводу десятой годовщины основания Фонда "Освенцим - Биркенау" на территории бывшего концентрационного лагеря смерти. Церемония будет проходить в здании "центральной сауны", как ее называли нацисты. В нем новых узников концлагеря раздевали, окатывали водой и подвергали отбору. "Непригодных к работе" евреев врачи оттуда же отправляли в газовые камеры.
Память жертв концлагеря Меркель почтит у "черной стены" - бывшего места расстрелов тысяч заключенных, среди которых было много жителей Польши, оказывавших сопротивление нацистским оккупантам. В завершение церемонии канцлер Германии пройдет вдоль руин лагеря.
В 2013 году во время посещения концлагеря Дахау Меркель говорила о "беспрецедентно чудовищной и бесчеловечной главе немецкой истории", и о "постоянной ответственности". "Такие места призывают каждого человека помочь в том, чтобы подобное больше не повторялось, чтобы больше никто и никогда не оставался равнодушным, не пожимал плечами или даже аплодировал, когда людей дискриминируют, притесняют и преследуют, когда они остаются без защиты и вынуждены опасаться за свою жизнь", - сказала тогда глава правительства ФРГ.
С тех пор настроение и политическая ситуация в Германии изменились. 9 октября 2019 года два человека были убиты правым экстремистом, который попытался ворваться в заполненную людьми синагогу в восточногерманском городе Галле. Только по счастливой случайности удалось избежать еще более страшного кровопролития. Визит Ангелы Меркель в Освенцим - это "особенно важный сигнал" солидарности с теми, кому удалось пережить чудовищные ужасы в лагере смерти, говорится в заявлении Международного комитета Освенцима.
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