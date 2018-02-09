 Меркель посетит Освенцим - первый раз с тех пор, как стала канцлером | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 06.12.2019

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Германия

Меркель посетит Освенцим - первый раз с тех пор, как стала канцлером

Впервые за 14 лет на посту канцлера Меркель посетит Освенцим. Визит приурочен к 10-летию основания Фонда "Освенцим - Биркенау", работающего над сохранением мемориала на месте бывшего лагеря смерти.

Вход на территорию бывшего концентрационного лагеря Освенцим

Вход на территорию бывшего концентрационного лагеря Освенцим

"Вообще-то, это место требует тишины. Но я уверен, что канцлеру Германии здесь молчать нельзя", - так Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt) начал свою речь в Освенциме в мрачный ноябрьский день 1977 года. Это был первый визит федерального канцлера и вообще высокопоставленного политика ФРГ в бывший немецкий концентрационный лагерь на территории Польши, в котором с 1940 по 1945 годы были убиты до 1,5 миллиона человек.

И 58-летний Шмидт, служивший солдатом вермахта во время Второй мировой войны, в своем обращении к полякам, которые "больше всего пострадали", говорил об ответственности и вине, об осознании того, что "политика требует моральных основ и нравственной ориентации". Польское государственное телевидение транслировало речь канцлера ФРГ в прямом эфире.

Коль впервые сказал о невыразимых страданиях евреев

Двенадцать лет спустя после визита в Освенцим Шмидта бывший лагерь смерти посетил его преемник Гельмут Коль (Helmut Kohl). Его визит состоялся в ноябре 1989 года - в эти дни пала Берлинская стена и вся Германия ликовала. Колю пришлось прервать свой визит в Польшу и отправиться в Берлин и Бонн. Но затем он вернулся в Освенцим. Он считал нужным туда вернуться.

Гельмут Коль в Освенциме

Гельмут Коль в Освенциме, 1989 год

Выступая в бундестаге вскоре после своего визита, он говорил о "самой темной, самой страшной главе в истории Германии", написанной в Освенциме и Биркенау. В своей записи в книге посетителей мемориала "Освенцим - Биркенау" Коль написал о "невыразимых страданиях", причиненных "здесь от имени немцев" многим народам, в особенности - европейским евреям.

В отличие от своего предшественника Гельмута Шмидта, Коль впервые напрямую упомянул евреев. "Здесь мы вновь клянемся сделать все возможное, чтобы жизнь, достоинство, права и свобода каждого человека, вне зависимости от вероисповедания и происхождения, оставались на этой земле неприкосновенными", - заверил канцлер ФРГ. 

Германия помогает сохранить мемориал

И вот настал черед Ангелы Меркель (Angela Merkel). Спустя долгие 24 года Освенцим вновь посетит глава германского правительства. Она будет первым канцлером, который приедет специально в Освенцим, а не совместит эту поездку с визитом в Варшаву. В Освенциме ее будут сопровождать польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, представители еврейских организаций и один из немногих оставшихся в живых узников концлагеря.

Официальный повод этого визита - десятая годовщина основания Фонда "Освенцим - Биркенау", который работает над сохранением мемориала на месте бывшего концентрационного лагеря. Фонд был создан по инициативе Владислава Бартошевского - бывшего министра иностранных дел Польши и лауреата почетного звания Праведник народов мира, присваиваемого израильским национальным мемориалом Холокоста "Яд ва-Шем". Меркель сделает важное заявление: Германия взяла на себя твердые обязательства предоставить Фонду "Освенцим - Биркенау" 60 миллионов евро. Финансовых средств, полученных фондом в 2009 году, недостаточно из-за устойчиво низких процентных ставок, поэтому ему необходимо предоставить дополнительный капитал.

Сознательная солидарность с еврейским народом и постоянное предостерегающее напоминание об ужасах нацизма характеризуют годы пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера. Она пять раз побывала в израильском мемориале памяти жертв Холокоста "Яд ва-Шем". В 2009 году вместе с тогдашним президентом США Бараком Обамой Меркель посетила концентрационный лагерь Бухенвальд, в 2013 году она встретилась с бывшими узниками лагеря смерти Дахау, а в 2015-м вновь побывала в Дахау к 70-летию годовщины освобождения концлагеря. Но в Освенцим Меркель приедет впервые.

Ангела Меркель возлагает венок в мемориале памяти жертв Холокоста Яд ва-Шем

Ангела Меркель возлагает венок в мемориале памяти жертв Холокоста "Яд ва-Шем"

Визит Меркель в Освенцим - важный сигнал

Канцлер выступит с речью по поводу десятой годовщины основания Фонда "Освенцим - Биркенау" на территории бывшего концентрационного лагеря смерти. Церемония будет проходить в здании "центральной сауны", как ее называли нацисты. В нем новых узников концлагеря раздевали, окатывали водой и подвергали отбору. "Непригодных к работе" евреев врачи оттуда же отправляли в газовые камеры.

Память жертв концлагеря Меркель почтит у "черной стены" - бывшего места расстрелов тысяч заключенных, среди которых было много жителей Польши, оказывавших сопротивление нацистским оккупантам. В завершение церемонии канцлер Германии пройдет вдоль руин лагеря.

Контекст

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В 2013 году во время посещения концлагеря Дахау Меркель говорила о "беспрецедентно чудовищной и бесчеловечной главе немецкой истории", и о "постоянной ответственности". "Такие места призывают каждого человека помочь в том, чтобы подобное больше не повторялось, чтобы больше никто и никогда не оставался равнодушным, не пожимал плечами или даже аплодировал, когда людей дискриминируют, притесняют и преследуют, когда они остаются без защиты и вынуждены опасаться за свою жизнь", - сказала тогда глава правительства ФРГ.

С тех пор настроение и политическая ситуация в Германии изменились. 9 октября 2019 года два человека были убиты правым экстремистом, который попытался ворваться в заполненную людьми синагогу в восточногерманском городе Галле. Только по счастливой случайности удалось избежать еще более страшного кровопролития. Визит Ангелы Меркель в Освенцим - это "особенно важный сигнал" солидарности с теми, кому удалось пережить чудовищные ужасы в лагере смерти, говорится в заявлении Международного комитета Освенцима.

Смотрите также:

  • Ворота с надписью ''Труд освобождает''

    Лагерь смерти Освенцим

    Ворота с надписью "Труд освобождает"

    Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов "Мертвая голова".

  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Печи в одном из крематориев

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 01:56

Картины об Освенциме на стенах Рейхстага

Контекст

Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда. (27.01.2015)  

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Картины об Освенциме на стенах Рейхстага  

В бундестаге почтили память жертв национал-социализма  

Как еврейка из Франции работала разведчицей в тылу у нацистов  

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