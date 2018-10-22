 Меркель подтвердила приостановку экспорта оружия Саудовской Аравии | Новости из Германии о Германии | DW | 22.10.2018

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Германия

Меркель подтвердила приостановку экспорта оружия Саудовской Аравии

Берлин ожидает от Эр-Рияда объяснения обстоятельств смерти Джамаля Хашогги, заявила канцлер. Саудовская Аравия является вторым по значимости импортером немецкого оружия.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сообщила в понедельник, 22 октября.

Приостановка должна распространиться и на существующие контракты, заявил в тот же день в эфире немецкого телеканала ZDF председатель внешнеполитического комитета бундестага, христианский демократ Норберт Рёттген (Norbert Röttgen). Берлин изучает процедуру в отношении одобренных на экспорт товаров в сфере вооружений, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) поставил под вопрос экспорт оружия саудитам.

В свою очередь, Федеральное объединение предприятий оборонной промышленности и фирм, производящих оборудование для обеспечения безопасности (BDSV) призвало канцлера прояснить вопрос дальнейших поставок.

На сегодняшний день Саудовская Аравия является вторым по значимости после Алжира импортером немецкого оружия: за девять месяцев 2018 года Берлин поставил Эр-Рияду вооружений на сумму в 416,4 млн евро. К самым прибыльным сделкам относятся продажа Эр-Рияду восьми патрульных кораблей, одобренная предыдущим правительством. Новое правительство успело одобрить экспорт вооружений на сумму 254 млн евро.

Контекст

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Саудовская Аравия признала убийство

Проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции. 

19 октября Саудовская Аравия признала убийство исчезнувшего журналиста. Как заявила генпрокуратура в саудовской столице Эр-Рияде, в консульстве произошла "драка", которая привела к смерти журналиста. Ранее турецкие и американские СМИ сообщали, что Хашогги был убит специальным отрядом.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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