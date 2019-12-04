 Меркель поддержала решение о высылке российских дипломатов | Новости из Германии о Германии | DW | 04.12.2019

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Германия

Меркель поддержала решение о высылке российских дипломатов

Канцлер ФРГ уверена, что высылка сотрудников посольства РФ не омрачит переговоров в "нормандском формате" по Украине. Она раскритиковала отсутствие активной помощи Москвы в расследовании берлинского убийства.

Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите НАТО в Лондоне

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала решение о высылке из ФРГ российских дипломатов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) поддержала решение о высылке из Германии двух сотрудников посольства России в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенным в Берлине в августе нынешнего года. Высылка была необходимой мерой, поскольку Германия не увидела, что Москва поддерживает ее в расследовании этого убийства, заявила Меркель в среду, 4 декабря. "Мы, к сожалению, не получили от России никакой активной помощи в расследовании этого дела", - посетовала она.

Контекст

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Спустя почти 4 недели после убийства Зелимхана Хангошвили DW проанализировала публикации российских масс-медиа об этом убийстве и нашла целый ряд безосновательных утверждений. (18.09.2019)

Одновременно Меркель, находящаяся в Великобритании на саммите НАТО, выразила уверенность в том, что эта высылка не омрачит переговоры в "нормандском формате" по Украине, намеченные на 9 декабря в Париже. 

"Вадим Соколов" оказался объявленным в розыск в РФ Вадимом Красиковым

В среду МИД Германии сообщил, что два сотрудника посольства РФ объявлены персонами нон грата, поскольку российские власти, несмотря на повторные и настойчивые требования, не оказали достаточного содействия в расследовании убийства Зелимхана Хангошвили.

Хангошвили, являвшийся полевым командиром во время второй чеченской войны, был застрелен 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.

Предполагаемого убийцу задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил, что "Вадим Соколов" - на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого  Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

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    Где нашли следы "Новичка"

    В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

  • Инфокарта Где находится лаборатория Портно-Даун

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Между Солсбери и Эймсбери

    Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

  • Инфокарта Поездка Роули и Cтерджес в Солсбери 29 июня

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Еще двое пострадавших от "Новичка"

    В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

  • Инфокарта Где Роули и Стерджес былипосле отравления

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Как развивались события в Эймсбери

    Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок".

    Автор: Ирина Филатова


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Дело Скрипалей: о чем рассказали жители Солсбери год спустя. DW Новости

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По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

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Дело Скрипалей: о чем рассказали жители Солсбери год спустя. DW Новости  

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