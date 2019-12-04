Меркель поддержала решение о высылке российских дипломатов

Канцлер ФРГ уверена, что высылка сотрудников посольства РФ не омрачит переговоров в "нормандском формате" по Украине. Она раскритиковала отсутствие активной помощи Москвы в расследовании берлинского убийства.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) поддержала решение о высылке из Германии двух сотрудников посольства России в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенным в Берлине в августе нынешнего года. Высылка была необходимой мерой, поскольку Германия не увидела, что Москва поддерживает ее в расследовании этого убийства, заявила Меркель в среду, 4 декабря. "Мы, к сожалению, не получили от России никакой активной помощи в расследовании этого дела", - посетовала она.
Одновременно Меркель, находящаяся в Великобритании на саммите НАТО, выразила уверенность в том, что эта высылка не омрачит переговоры в "нормандском формате" по Украине, намеченные на 9 декабря в Париже.
"Вадим Соколов" оказался объявленным в розыск в РФ Вадимом Красиковым
В среду МИД Германии сообщил, что два сотрудника посольства РФ объявлены персонами нон грата, поскольку российские власти, несмотря на повторные и настойчивые требования, не оказали достаточного содействия в расследовании убийства Зелимхана Хангошвили.
Хангошвили, являвшийся полевым командиром во время второй чеченской войны, был застрелен 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.
Предполагаемого убийцу задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил, что "Вадим Соколов" - на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.
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