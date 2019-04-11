 Меркель поблагодарила солдат бундесвера в Мали | Новости из Германии о Германии | DW | 02.05.2019

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Германия

Меркель поблагодарила солдат бундесвера в Мали

Операция Minusma, в которой участвуют около 850 немецких военнослужащих, является одной из самых опасных зарубежных миссий бундесвера, заявила Меркель в Мали.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель с военнослужащими бундесвера в Мали

Ангела Меркель с военнослужащими бундесвера в Мали

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) поблагодарила находящихся в Мали служащих бундесвера за их участие в операции по стабилизации этой страны. "Миссия является тяжелой" и одной из самых опасных из тех, в которых участвуют немецкие солдаты, заявила она в четверг, 2 мая, в Гао на севере Мали.

Контекст

Вскоре после сообщений о неисправных танках, вертолетах и подводных лодках стало известно о том, что солдатам бундесвера для участия в миссии НАТО не хватает бронежилетов, палаток и зимней одежды. (19.02.2018)

DW - о всех международных миссиях и операциях, в которых на разных континентах участвуют немецкие военнослужащие. (08.03.2018)

"Здесь условия, которые нам в Германии незнакомы", - отметила далее глава германского правительства, выступая при температуре воздуха около 50 градусов Цельсия на военной базе Camp Castor, на которой размещена большая часть контингента бундесвера в составе миротворческой миссии в Мали Minusma. По словам Меркель, участие в данной операции требует от военных значительных адаптационных усилий. При этом немецкие военнослужащие вносят существенный вклад в работу миссии, подчеркнула она.

850 военнослужащих бундесвера в Мали

В составе миссии ООН Minusma, считающейся наиболее опасной зарубежной операцией бундесвера, работают около 15 тысяч человек, 850 из них - немецкие военнослужащие. С момента ее начала в 2013 году в Мали погибли 70 солдат миротворческих войск, в частности, из-за активных действий террористической группировки "Аль-Каида" на севере страны.

Задачей миротворцев является контроль над соблюдением перемирия в Мали между правительством и исламистскими боевиками и стабилизация ситуации как в Мали после путча 2012 года, так и во всем регионе Сахеля, на севере которого активны радикальные исламистские группировки.

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  • Airbus A 400 M (imago/PanoramiC)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Главная головная боль

    Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

  • Mechaniker arbeiten auf dem Fliegerhorst in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) an defekten Marine-Hubschraubern vom Typ Sea King. (Foto: dpa)

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    Вертолеты, которые не взлетают

    Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

  • Ein Bundeswehrsoldat repariert einen Panzer vom Typ Marder (Foto: getty)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Проблемы с бронью

    Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

  • Infografik Flugabwehrraketensystem RUS

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Бундесвер ждет предложений от Meads

    Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

  • Raketenabwehrsystem MEADS (MEADS International/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Или все-таки Patriot?

    Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

  • Eine Korvette vom Typ K130 liegt vor der Werft Fr. Lürssen in Lemwerder (Foto:dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Корабли, которые редко выходят в море

    Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

  • Korvette 130 (picture-alliance/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Хотя бы четыре из десяти

    Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 11:56

Девушка в казарме: трудно ли быть солдатом в бундесвере?

Контекст

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