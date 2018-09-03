Меркель планирует посетить Хемниц

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) посетит город Хемниц, который оказался в центре внимания СМИ в связи с массовыми беспорядками. Меркель приняла приглашение мэра Хемница Барбары Людвиг (Barbara Ludwig), заявили во вторник, 4 сентября, в правительстве ФРГ.

Точная дата приезда канцлера будет объявлена позже. Ранее Хемниц посетила федеральный министр по делам семьи Франциска Гиффай (Franziska Giffey), которая призвала других членов правительства тоже отправиться в этот город.

Премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) в среду, 5 сентября, выступит с правительственным заявлением по поводу выступлений правых демонстрантов и массовых беспорядков в Хемнице.

Что происходит в Хемнице

26 августа в Хемнице был убит в драке 35-летний мужчина, полиция задержала двух подозреваемых в убийстве, которые запрашивали в Германии статус беженца. Еще один человек находится в розыске. В связи с преступлением в городе проходили митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии. В их ходе имели место столкновения с полицией, иногда акции перерастали в массовые беспорядки.

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