Меркель планирует посетить Хемниц

Точную дату приезда канцлера ФРГ в Хемниц объявят позже. Между тем премьер-министр земли Саксония собирается выступить с заявлением по поводу массовых беспорядков в городе.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) посетит город Хемниц, который оказался в центре внимания СМИ в связи с массовыми беспорядками. Меркель приняла приглашение мэра Хемница Барбары Людвиг (Barbara Ludwig), заявили во вторник, 4 сентября, в правительстве ФРГ.
Точная дата приезда канцлера будет объявлена позже. Ранее Хемниц посетила федеральный министр по делам семьи Франциска Гиффай (Franziska Giffey), которая призвала других членов правительства тоже отправиться в этот город.
Премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) в среду, 5 сентября, выступит с правительственным заявлением по поводу выступлений правых демонстрантов и массовых беспорядков в Хемнице.
Что происходит в Хемнице
26 августа в Хемнице был убит в драке 35-летний мужчина, полиция задержала двух подозреваемых в убийстве, которые запрашивали в Германии статус беженца. Еще один человек находится в розыске. В связи с преступлением в городе проходили митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии. В их ходе имели место столкновения с полицией, иногда акции перерастали в массовые беспорядки.
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