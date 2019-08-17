Меркель оценила роль Венгрии в объединении Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в субботу, 17 августа, выразила благодарность в адрес Венгрии и ряда других восточноевропейских стран за их вклад в объединение Германии. В то время Венгрия нашла в себе смелость открыть свои границы с тем, чтобы люди, которые желали выехать из ГДР, смогли попасть на Запад, заявила Меркель в очередном выпуске своего видеоподкаста. Таким образом стало возможным "чудо немецкого объединения". "Мы будем всегда благодарны Венгрии за это", сказала Меркель, упомянув также в этом контексте народы Польши и тогдашней Чехословакии.

Объединение Европы и окончание Холодной войны в итоге привело к "большому новому партнерству со странами Центральной и Восточной Европы", которые сейчас могут совместно находиться в таких формациях как Евросоюз и НАТО, сказала Меркель. Глава немецкого правительства призналась, что лично для нее объединение страны было "невероятно волнующим временем". "Мы смогли взять свои судьбы в свои же руки", - добавила Меркель.

На понедельник намечена поездка Ангелы Меркель в Венгрию, где канцлер примет участие в мероприятиях, посвященных 30-летию открытия границ. Как предположил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), Меркель публично заявит о своей оценке венгерской роли в процессе объединения Германии. Предполагается, что на венгерско-австрийской границе, в городе Шопроне, Меркель и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан примут участие в экуменической службе. Планируется также публичное выступление Ангелы Меркель.

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