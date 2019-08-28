 Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту в ″нормандском формате″ | Новости из Германии о Германии | DW | 29.08.2019

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Германия

Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту в "нормандском формате"

Канцлер ФРГ обратила внимание президента РФ на необходимость ускорить переговоры с Киевом о контрактах на транзит газа.

Ангела Меркель и Владимир Путин

Ангела Меркель и Владимир Путин

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) по телефону обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным подготовку к встрече в "нормандском формате" (с участием Украины, Германии, Франции, России) с целью "продвинуться вперед в реализации минских соглашений". Об этом в четверг, 29 августа, сообщило ведомство по печати и информации федерального правительства.

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В ходе беседы Меркель обратила внимание Путина на "настоятельную необходимость ускорить переговоры" с украинской стороной "о предстоящих контрактах на транзит газа".

Перспективы запуска политического процесса в Сирии

Кроме того, германский канцлер и глава российского государства обсудили ситуацию в Ливии и в Сирии, в частности, военную эскалацию на северо-западе Сирийской Арабской Республики и перспективы запуска политического процесса под эгидой ООН для преодоления конфликта. Меркель и Путин высказались в поддержку усилий нового спецпредставителя ООН по Сирии Гейра Педерсена.

Ранее стало известно, что достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств "нормандской четверки" 2 сентября.

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    Автор: Ян Вальтер, Марина Барановская


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