 Меркель не будет ставить перед бундестагом вопрос о доверии | Новости из Германии о Германии | DW | 26.09.2018

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Германия

Меркель не будет ставить перед бундестагом вопрос о доверии

Во фракции ХДС/ХСС в бундестаге не разделяют мнение лидера СвДП Линднера о том, что федеральный канцлер потеряла доверие среди парламентариев.

Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после выборов лидера фракции ХДС/ХСС 25 сентября в Берлине

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) не намерена ставить перед бундестагом вопрос о доверии. Об этом в среду, 26 сентября, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Контекст

Блок немецких консерваторов ХДС/ХСС во главе с канцлером Меркель теряет популярность, показывая рекордно низкие рейтинги. Карикатурист Сергей Елкин о мнении немецких избирателей. (21.09.2018)

Фракцию партии ХДС/ХСС в бундестаге возглавит Ральф Бринкхаус. Занимавший много лет этот пост близкий соратник Меркель Фолькер Каудер не набрал достаточного числа голосов. (25.09.2018)

Призыв к Меркель инициировать процедуру вотума доверия правительству прозвучал накануне, после того, как Фолькер Каудер (Volker Kauder) , близкий и многолетний соратник главы немецкого правительства, не смог переизбраться на очередной срок на пост председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге. Сама Меркель назвала такие итоги внутрифракционного голосования "поражением", а глава Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) призвал канцлера вынести на голосование в парламенте вопрос о доверии правительству. По словам лидера либералов, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что Меркель больше не пользуется всей полнотой доверия внутри собственной фракции.

В то же время вице-председатель Христианско-демократической партии (ХДС) Армин Лашет (Armin Laschet) не видит необходимости в резких шагах со стороны канцлера. "Она пользуется доверием фракции", - заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия в эфире немецкой общественно-правовой медиакомпании ZDF. Эту же позицию разделяет исполнительный секретарь парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Карстен Шнайдер (Carsten Schneider) убежден, что новый лидер фракции ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus) "всерьез заинтересован в стабильной работе федерального правительства". Последний, в свою очередь, сразу после избрания подчеркнул, что позиция фракции в вопросе поддержки действующего канцлера неизменна. "Я с радостью буду сотрудничать с Ангелой Меркель", - заявил сразу после избрания Бринкхаус. А призыв либералов к вотуму доверия правительству Меркель новый лидер фракции ХДС/ХСС назвал "вздором".

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  • Ингольштадт

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и пиво

    В 2016 году в Германии отпраздновали 500-летие баварского закона о чистоте пива - райнхайтсгебот 1516 года, действие которого позже распространилось на территорию всей Германии. Эта фотография была сделана во время торжественной церемонии в городе Ингольштадт.

  • Портрет Меркель кисти Элизабет Пейтон

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и искусство

    Такой видит канцлера Германии американская художница Элизабет Пейтон, известная своими стилизованными портретами знаменитостей. Портрет был написан в 2017 году.

  • Ангела Меркель на теледебатах

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и дебаты

    Эта фотография была сделана во время единственного ТВ-поединка Ангелы Меркель и Мартина Шульца в начале сентября 2017 года в ходе предвыборной кампании в бундестаг.

  • Ангела Меркель на Gamescom

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и эльфы

    Впервые в 2017 году Ангела Меркель открыла международную ярмарку видеоигр Gamescom в Кельне. Компанию ей составили эльфы и другие персонажи компьютерных игр.

  • Галле

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель не страшны акулы

    В новом институте IMWS Общества имени Фраунгофера в городе Галле проводят исследования в области биосистемной инженерии и материаловедения. Присутствовавшие на месте репортеры не смогли удержаться от соблазна сфотографировать канцлера, когда она проходила мимо изображенной на стене акулы.

  • Дюссельдорф

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель на карнавале

    Федеральный канцлер - частый гость карнавальных шествий. Правда, в данном случае речь идет не о личном участии, а о сатирических повозках. На этой фотографии, сделанной в феврале 2016 года в Дюссельдорфе, Ангелу Меркель накрывает "волна беженцев".

  • Карнавал в Кельне

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и насекомые

    А такой представили Ангелу Меркель на карнавале в Кельне в феврале 2017 года. Канцлер изображена божьей коровкой, а ее соперник, лидер СДПГ Мартин Шульц (Martin Schulz) - пчелой.

  • Киль

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и подводный диверсант

    В январе 2016 года канцлер Германии Ангела Меркель посетила военно-морскую базу в Киле. Этот снимок был сделан во время разговора со служащим подразделения подводных диверсантов - немецких "морских котиков".

  • Кельн

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    "I'll be back"

    Эта фотография была сделана в Немецком центре аэрокосмических исследований (DLR) во время осмотра одной из научных лабораторий. В качестве подписи к снимку могла бы прекрасно подойти крылатая фраза из "Терминатора".

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и дети

    Ангела Меркель, как известно, до начала своей политической карьеры была ученым-физиком. В июне 2016 года по случаю "Дня маленького ученого" она посетила один из берлинских детских садов, где приняла участие в проведении экспериментов. Эта фотография агентства dpa была сделана во время приготовления лимонада.

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и лотерея

    Томбола - вид вещевой лотереи, популярной на вечеринках и общественных мероприятиях. Прибыль часто идет на благотворительные цели. В июле Ангела Меркель посетила летний праздник в столичном представительстве земли Баден-Вюртемберг в Берлине. Этот снимок агентства dpa был сделан в тот момент, когда она как раз покупала пару билетиков. Улыбнулась ли канцлеру удача, агентство не сообщает.

  • Италия

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и лабрадор

    Кто сказал, что Меркель боится собак? Снимок сделан в Италии, где в конце августа 2016 года немецкий канцлер посетила один из районов, пострадавших от разрушительного землетрясения.

  • Эрфурт

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Сладкая Меркель

    Эта фотография агентства dpa была сделана в Эрфурте во время Международной кулинарной олимпиады в конце октября 2016 года. На ней изображена работа турецких участников из кондитерской T. Geckil.

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и юные пожарные

    Канцлер встретилась с подрастающими пожарными в берлинском районе Веддинг. Кто-то тушит пожары, кто-то тушит кризисы.

  • Портрет Меркель, написанный Джорджем Бушем-младшим

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и Буш-художник

    Меркель не раз становилась музой для известных художников, писателей, поэтов, режиссеров. Такой ее увидел и отобразил в красках живописец-любитель Джордж Буш-младший, 43-й президент США.

    Автор: Максим Нелюбин, Ксения Сафронова


Контекст

Нестандартные будни Ангелы Меркель

Эльфы, собаки, пожарные... С кем только ни приходится встречаться канцлеру Германии по работе. (25.09.2017)  

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Почему Меркель теряет популярность среди немцев – DW Новости (21.09.2018)  

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Меркель и Путин: особые отношения двух политиков?  

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