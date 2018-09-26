Меркель не будет ставить перед бундестагом вопрос о доверии

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) не намерена ставить перед бундестагом вопрос о доверии. Об этом в среду, 26 сентября, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Призыв к Меркель инициировать процедуру вотума доверия правительству прозвучал накануне, после того, как Фолькер Каудер (Volker Kauder) , близкий и многолетний соратник главы немецкого правительства, не смог переизбраться на очередной срок на пост председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге. Сама Меркель назвала такие итоги внутрифракционного голосования "поражением", а глава Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) призвал канцлера вынести на голосование в парламенте вопрос о доверии правительству. По словам лидера либералов, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что Меркель больше не пользуется всей полнотой доверия внутри собственной фракции.

В то же время вице-председатель Христианско-демократической партии (ХДС) Армин Лашет (Armin Laschet) не видит необходимости в резких шагах со стороны канцлера. "Она пользуется доверием фракции", - заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия в эфире немецкой общественно-правовой медиакомпании ZDF. Эту же позицию разделяет исполнительный секретарь парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Карстен Шнайдер (Carsten Schneider) убежден, что новый лидер фракции ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus) "всерьез заинтересован в стабильной работе федерального правительства". Последний, в свою очередь, сразу после избрания подчеркнул, что позиция фракции в вопросе поддержки действующего канцлера неизменна. "Я с радостью буду сотрудничать с Ангелой Меркель", - заявил сразу после избрания Бринкхаус. А призыв либералов к вотуму доверия правительству Меркель новый лидер фракции ХДС/ХСС назвал "вздором".

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Смотреть видео 17:12 Now live 17:12 мин Поделиться Почему Меркель теряет популярность среди немцев Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/35JkT Почему Меркель теряет популярность среди немцев – DW Новости (21.09.2018)