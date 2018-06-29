 Меркель настаивает на сотрудничестве с Лондоном по обороне и после ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 30.06.2018

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Европа

Меркель настаивает на сотрудничестве с Лондоном по обороне и после "Брекзита"

Германия и Великобритания продолжат сотрудничать по вопросам внешней политики, безопасности и обороны, заявила канцлер ФРГ. Позиции двух стран близки во многих областях.

Парламент Великобритании

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) уверена в необходимости сотрудничества с Лондоном после выхода Великобритании из состава Евросоюза. "Мы продолжим очень тесное сотрудничество по вопросам внешней политики, безопасности и обороны", - заявила канцлер в субботу, 30 июня, в своем еженедельном видеообращении. По словам Меркель, ФРГ необходим "партнер по защите внешних границ" ЕС и во множестве миссий на территории Африки.

Позиции Германии и Великобритании близки по многим вопросам, считает канцлер. К ним относятся, в частности, приверженность ядерному соглашению с Ираном и политика в отношении России.

Контекст

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Переходный период

Великобритания официально выйдет из состава Евросоюза в марте 2019 года. После этого между Лондоном и Брюсселем на протяжении 21 месяца будет действовать переходный период, во время которого Великобритании и ЕС предстоит договориться о будущем партнерстве.

В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила Евросоюза, вносить взносы в его бюджет и признавать решения суда ЕС. Кроме того, Лондон останется участником общеевропейского рынка и таможенного союза.

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  • жительницы Великобритании

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    Старики решили, как жить молодежи? Не все так однозначно. Явка среди британцев от 18 до 24 лет составила всего лишь 36 процентов. 58 процентов граждан в возрасте 25-34 лет пришли на избирательные участки. Зато среди жителей Великобритании старше 55 лет явка превысила 80 процентов. Пожилые британцы оказались более активными гражданами и поэтому решили исход референдума.

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    После отставки Кэмерона должность премьера заняла экс-министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй. 59-летняя политик, которую называют британской версией канцлера ФРГ Ангелы Меркель, выразила надежду, что ее страна и Евросоюз найдут устраивающую обе стороны модель отношений.

  • Британский флаг на фоне Биг-Бена

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

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    Правительство Великобритании планирует выход страны из Европейского Союза в начале 2019 года, заявил в одном из интервью британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях. Дэвид Дэвис, назначенный главой министерства по делам Brexit, ранее также назвал ориентировочный срок выхода из ЕС - конец 2018 или начало 2019 года.

    Автор: Илья Коваль


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