Меркель настаивает на сотрудничестве с Лондоном по обороне и после "Брекзита"

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) уверена в необходимости сотрудничества с Лондоном после выхода Великобритании из состава Евросоюза. "Мы продолжим очень тесное сотрудничество по вопросам внешней политики, безопасности и обороны", - заявила канцлер в субботу, 30 июня, в своем еженедельном видеообращении. По словам Меркель, ФРГ необходим "партнер по защите внешних границ" ЕС и во множестве миссий на территории Африки.

Позиции Германии и Великобритании близки по многим вопросам, считает канцлер. К ним относятся, в частности, приверженность ядерному соглашению с Ираном и политика в отношении России.

5 июля Меркель проведет встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Основной ее темой станет состояние переговоров о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Накануне участники саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе раскритиковали отсутствие прогресса в переговорах об условиях "Брекзита".

Переходный период

Великобритания официально выйдет из состава Евросоюза в марте 2019 года. После этого между Лондоном и Брюсселем на протяжении 21 месяца будет действовать переходный период, во время которого Великобритании и ЕС предстоит договориться о будущем партнерстве.

В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила Евросоюза, вносить взносы в его бюджет и признавать решения суда ЕС. Кроме того, Лондон останется участником общеевропейского рынка и таможенного союза.

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