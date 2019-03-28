Меркель намерена сохранить эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) отклонила призывы своих однопартийцев из Христианско-демократического союза (ХДС) об отмене эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии. В настоящее время она не видит "предпосылок для изменения позиции федерального правительства", заявила Меркель во вторник, 17 сентября, в Берлине.

Кризис в регионе Персидского залива требует дипломатического разрешения, подчеркнула глава германского правительства на пресс-конференции после встречи с королем Иордании Абдаллой II. Меркель также напомнила, что, принимая решение об эмбарго, Берлин, среди прочего, учитывал и участие Эр-Рияда в йеменском конфликте. Этот конфликт продолжается до сих пор, отметила Меркель.

Политическое урегулирование йеменского конфликта

Атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии 14 сентября, "безусловно, следует осудить", заявила далее канцлер ФРГ. По ее словам, эти нападения еще более отчетливо свидетельствуют о необходимости приложить все усилия для дипломатического урегулирования йеменского конфликта.

Одновременно Меркель подчеркнула необходимость поисков политического решения конфликта с Ираном и снижения напряженности в регионе Персидского залива. Германия "всегда будет выступать за деэскалацию конфликта и подчеркивать, что долгосрочное урегулирование возможно лишь с помощью политических методов", подчеркнула канцлер ФРГ.

Эмбарго введено после убийства Джамаля Хашогги

После атак на саудовские НПЗ эксперт ХДС по внешней политике Юрген Хардт (Jürgen Hardt) призвал рассмотреть возможность возобновления поставок оружия Саудовской Аравии, чтобы поддержать "самооборону" королевства.

В настоящее время запрет на поставки вооружений немецкими компаниями Саудовской Аравии действует до 30 сентября. Еще в прошлом году Эр-Рияд являлся вторым по значимости после Алжира импортером немецкого оружия: за девять месяцев 2018 года Берлин поставил саудитам вооружений на сумму в 416,4 миллиона евро. В октябре Меркель объявила о приостановке экспорта оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока власти этой страны не предоставят объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

В конце марта 2019 года эмбарго было продлено на шесть месяцев, несмотря на критику Лондона и Парижа. Введенный ФРГ мораторий распространяется не только на вооружения, произведенные немецкими компаниями, но и на любую боевую технику, в которой есть немецкие комплектующие детали, в частности, истребители Eurofighter Typhoon совместного производства Великобритании, Франции и Германии.

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