 Меркель: Навального хотели заставить замолчать | Новости из Германии о Германии | DW | 02.09.2020

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Германия

Меркель: Навального хотели заставить замолчать

Канцлер ФРГ Меркель заявила, что ожидает объяснений от правительства РФ в связи с обнаружением в организме Алексея Навального следов яда семейства "Новичок".

Алексея Навального перевозят в клинику Шарите 22 августа

Алексея Навального перевозят в клинику "Шарите" 22 августа

"Попыткой совершить убийство одного из ведущих оппозиционных политиков России" назвала отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок" канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). "Специалисты лаборатории бундесвера предоставили четкий результат анализа: Алексей Навальный стал жертвой покушения с использованием боевого химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Наличие этого яда в анализах не подлежит сомнению", - заявила Меркель в среду, 2 сентября, в Берлине.

То, что для нападения на политика использовался именно такой яд, несколькими часами ранее подтвердили эксперты бундесвера. По словам главы правительства Германии, результаты анализа, проведенного в спецлаборатории бундесвера, делают очевидным, что Навальный стал жертвой преступления. "Его хотели заставить замолчать, и я от имени всего правительства Германии осуждаю это самым жестким образом", -  отметила канцлер. Она пожелала родным Навального сил, а самому политику - скорейшего выздоровления.

Германия ждет объяснений от правительства РФ

Российскому послу сообщили в МИД о результатах исследования, добавила Ангела Меркель. "Мы ожидаем, что правительство России даст объяснения в связи с этим случаем ", - подчеркнула она. "Сейчас возникают вопросы с очень тяжелыми последствиями, на которые может и обязано дать ответ только российское правительство", - указала глава немецкого правительства.

По ее словам, Германия сообщит о результатах анализов Навального партнерам в ЕС и НАТО, после чего будет принято совместное решение о реакции на эту ситуацию. "Мир ждет ответов", - сказала Меркель, добавив, что преступление против Алексея Навального было направлено против прав и ценностей, которые защищает Германия.

Немецкие политики об отравлении Навального "Новичком"

Эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt) в интервью DW назвал доказательство отравления Навального "удручающим".

"Речь идет о боевом нервном отравляющем веществе, которое, как и в случае со Скрипалем, может быть произведено только в профессиональных лабораториях под ответственностью государства. Поэтому для меня очевидно, что это отравление произошло с согласия государственных структур", - подчеркнул политик. "Я ожидаю четкую, совместную реакцию Европы в отношении России в ситуации, когда противник российского президента подвергаются риску смерти. В такой ситуации Евросоюз не может молчать", - добавил Хардт.

В свою очередь депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Рената Альт (Renata Alt) заявила: "Случай Алексея Навального заставляет задаться вопросом, сколько еще оппозиционеров и противников президента Путина должны опасаться за свои жизнь и здоровье. Также возникает вопрос, в какой мере Россия может быть партнером для ЕС и Германии. Канцлер Меркель и министр иностранных дел Мас должны сейчас дать ответ на вопрос, сколько еще доверия они будут оказывать этому режиму".

Соратники Навального о яде "Новичок" в его организме

Тем временем соратник Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков заявил на своей странице в Twitter, что "в 2020 году отравить Навального именно "Новичком" - это ровно то же самое, что оставить на месте преступления автограф". В этом же посте Волков приводит фотокопию подписи президента России Владимира Путина.

Другой соратник Навального, Иван Жданов, написал в Twitter, что применять "Новичок" может только государство, то есть его спецслужбы ГРУ и ФСБ.

Тем временем клиника "Шарите" сообщила, что Навальный по-прежнему находится в серьезном состоянии в отделении интенсивной терапии. Он подключен к аппарату ИВЛ.

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    Автор: Наталья Позднякова


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