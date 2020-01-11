 Меркель и Путин обсудили конфликты в Украине, Ливии и Сирии | Новости из Германии о Германии | DW | 09.06.2020

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Германия

Меркель и Путин обсудили конфликты в Украине, Ливии и Сирии

Телефонная беседа канцлера ФРГ и президента России состоялась 9 июня по инициативе немецкой стороны. Политики обсудили борьбу с пандемией коронавируса, а также ряд международных конфликтов.

Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) во вторник, 9 июня, провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, основной темой которых было выполнение минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте правительства ФРГ. Пресс-служба Кремля сообщила, что беседа состоялась по инициативе немецкой стороны.

Кроме того, Меркель и Путин обсудили положение в Сирии, в том числе возможность доступа в страну гуманитарным организациям. Стороны также говорили о конфликте в Ливии и о вопросах совместной борьбы с пандемией коронавируса.

Ливийский конфликт

Из трех конфликтов, который обсуждали Меркель и Путин, наиболее "горячим" в настоящее время является ливийский. После ожесточенных боев, которые ведут войска международно признанного правительства Ливии во главе с Фаизом Сараджем против подразделений так называемой "Ливийской национальной армии" (ЛНА) генерала Халифы Хафтара, контролирующего восток страны, Египет 6 июня выступил с новой инициативой по урегулированию конфликта в Ливии. Канцлер Меркель 8 июня провела телефонный разговор с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Египет, который, как и Россия, в ливийском конфликте поддерживает генерала Хафтара, предложил с 8 июня объявить режим прекращения огня, вывести всех "иностранных военизированных формирований" и равноправное представительство трех регионов Ливии в президентском совете, который должен быть избран под эгидой ООН. Инициативу ас-Сиси поддержали Хафтар и спикер парламента в Тобруке Агила Салех. Представители Сараджа ее отклонили.

Хафтар 14 месяцев назад начал наступление на Триполи и сумел продвинуться до пригородов ливийской столицы. Однако в последние месяцы его ЛНА терпит поражения. Войска правительства Сараджа при военной поддержке Турции сумели вернуть под свой контроль несколько небольших городов и сейчас успешно продвигаются в сторону Сирта, который Хафтар захватил в январе этого года.

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  • Халифа Хафтар

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Ключевая фигура: Халифа Хафтар

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    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Они контролируют почти всю страну

    У боевиков "Ливийской национальной армии" есть основания фотографироваться в позе победителей. Войска Хафтара завоевали подавляющую часть территории страны, кроме пустынного юга, который контролируют местные племена, и нескольких районов на самом западе вокруг Триполи. Однако захватить официальную столицу страны, несмотря на неоднократные попытки штурма с апреля 2019 года, им пока не удалось.

  • Халифа Хафтар в Москве в ушанке

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Союзник России и агент ЦРУ

    На стороне Хафтара воюют российские наемники из ЧВК "Вагнер". Самопровозглашенный маршал, сделавший военную карьеру при Каддафи, но потом участвовавший в его свержении, учился в СССР в Академии имени Фрунзе и пользуется сейчас поддержкой России (на фото: Москва, ноябрь 2016). На него сделали также ставку Египет и Франция. У него, по данным СМИ, имеется гражданство США, где он сотрудничал с ЦРУ.

  • Фаиз Сарадж и Реджеп Тайип Эрдоган

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Сараджа поддерживают ООН и Турция

    Официальным лидером Ливии, признанным международным сообществом в лице ООН, является глава находящегося в Триполи Правительства национального согласия Фаиз Сарадж. Его активно поддерживают, например, Италия и Турция. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган заключил с Ливией договор, в котором существенно изменил в пользу своей страны (и в ущерб Греции) границы в Средиземном море.

  • Отряд, сражающийся на стороне Правительства национального согласия Ливии

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Оборона Триполи с турецкой помощью

    В январе 2020 года Анкара перебросила в Триполи турецких военных для укрепления обороны ливийской столицы, поскольку отряды, сражающиеся на стороне Правительства национального согласия (фото), сильно ослаблены прошлогодними боями с войсками Хафтара. В результате резко возросла опасность прямых боестолкновений между кадровыми турецкими военными и российскими наемниками-вагнеровцами.

  • Руины города Сирт после изгнания сторонников ИГ

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Разгром местного ИГ

    Еще одной стороной междоусобицы в Ливии стали исламисты-экстремисты из ИГ. Воспользовавшись возникшим двоевластием, сторонники "Исламского государства" захватили в начале 2015 года портовый и университетский город Сирт. Однако осенью 2016 года они были разгромлены войсками, верными исламистским властям в Триполи (фото), и ушли в подполье. Переходивший из рук в руки город сильно пострадал.

  • Владимир Путин, Ангела Меркель и Абдель Фаттах ас-Сиси на конференции по Ливии в Берлине

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Саммит в Берлине: поиск решения

    19 января 2020 в Берлин на международную конференцию по Ливии приехали лидеры более десяти стран и руководители международных организаций, включая ООН. На снимке: президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Среди итогов саммита - обязательство его участников больше не снабжать стороны конфликта оружием и механизм контроля за прекращением огня.

  • Спасение беженцев на надувной лодке в море

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Евросоюз озабочен потоком беженцев

    У ЕС нет единой позиции в отношении Ливии, цели отдельных стран резко расходятся. Однако все члены ЕС заинтересованы в том, чтобы она перестала быть плацдармом для отправки в Европу нелегальных мигрантов, многие из которых гибнут в Средиземном море. Эту миграционную и гуманитарную проблему без прекращения войны в Ливии и восстановления ее государственности не решить.

    Автор: Андрей Гурков


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Эскалация конфликта в Ливии (08.04.2019)  

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