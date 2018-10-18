Меркель и Макрон проведут переговоры с Путиным и Эрдоганом по Сирии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Франсуа Макрон проведут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Диалог пройдет 27 октября в Стамбуле, его главной темой станет ситуация в Сирии.

Стороны встретятся по приглашению Эрдогана, сообщил его пресс-секретарь в пятницу, 19 октября. Это будет первая встреча в таком составе. До сих пор Турция стремилась обсуждать действия в Сирии только с Россией и Ираном.

Французские власти подтвердили, что такая четырехсторонняя встреча согласована, и уточнили, что речь будет, в частности, идти о том, как избежать гуманитарной катастрофы в Идлибе и предотвратить новый поток беженцев из этого сирийского региона.

Демилитаризованная зона в Идлибе

Еще в сентябре Эрдоган и Путин договорились о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб. Это последний регион в Сирии, который находится частично под контролем повстанцев. К середине октября противники сирийского лидера Башара Асада должны были эту территорию покинуть. Однако план не реализован полностью, поскольку наиболее радикальные повстанцы отказываются оставлять Идлиб.

Германия поддерживает идею создания демилитаризованной зоны, но все стороны понимают, что на этом гражданская война в Сирии еще не закончится и необходимо искать дальнейшие пути разрешения конфликта.

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