Меркель и Зеленский призвали к новым переговорам по урегулированию в Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Украины Владимир Зеленский высказались за интенсификацию усилий, направленных на мирное урегулирование на востоке Украины. "Стороны подтвердили важность выполнения минских соглашений в полном объеме и продолжения тесного сотрудничества в рамках нормандского формата", - сообщила Ведомство по печати и информации федерального правительства в Берлине в пятницу, 24 мая.

По словам Зеленского, согласованы первые общие шаги в данном направлении. Он сообщил о намерении обсудить данную тему и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В рамках нормандского формата Германия, Франция, Россия и Украина пытаются найти пути мирного урегулирования в Донбассе, где украинские силовики сражаются с пророссийскими сепаратистами, получающими поддержку от Москвы.

Перспективы проведения нормандского саммита

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам, однако "сначала надо понять, насколько украинская сторона готова следовать минским договоренностям".

Как сообщил Песков, президент России Владимир Путин обсуждал с Меркель и Макроном возможность проведения нормандского саммита. Пресс-секретарь Путина, однако, подчеркнул, что такую встречу нужно хорошо подготовить. "Никто не является сторонником встречи ради встречи", - пояснил Песков.

В ходе телефонного разговора 24 мая, Меркель и Зеленский обсудили также внутриполитическую ситуацию в Украине и вопросы двустороннего сотрудничества. Меркель поздравила Зеленского с вступлением в должность президента Украины. Канцлер ФРГ поздравила Зеленского и сразу после его победы на президентских выборах 21 апреля. Владимир Путин до сих пор не сделал этого.

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