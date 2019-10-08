 Меркель и Зеленский высказались за встречу ″нормандской четверки″ | Новости из Германии о Европе | DW | 09.10.2019

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Европа

Меркель и Зеленский высказались за встречу "нормандской четверки"

Канцлер Германии и президент Украины в ходе телефонного разговора сочли выполненными условия для саммита в "нормандском формате". Берлин считает подписание "формулы Штайнмайера" шагом в этом направлении.

Владимир Зеленский и Ангела Меркель, июнь 2019 года

Владимир Зеленский и Ангела Меркель, июнь 2019 года

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) сообщил вечером в среду, 9 октября. Основной темой беседы стала подготовка к проведению саммита в "нормандском формате", с участием Германии, Франции, Украины и России.

По словам Зайберта, Меркель и Зеленский согласились, что условия для его проведения выполнены, отметив подписание в белорусской столице 1 октября так называемой "формулы Штайнмайера". Встречи "нормандской четверки" проходят как на уровне лидеров государств, так и на уровне глав МИД и экспертов.

Кроме того, Берлин и Киев подчеркнули значимость скорого заключения соглашения о транзите российского газа через Украину, добавил Зайберт.

Подписана "формула Штайнмайера"

Представители Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных республик Донбасса подписали "формулу Штайнмайера" на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 октября в Минске. Контактная группа договорилась о разведении сил и средств на участке Золотое и Петровское 7 октября.

Согласно этому документу, Донбасс временно получит особый статус в момент проведения там местных выборов, и постоянный - после того как результаты этих выборов признает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Голосование также должно пройти под контролем ОБСЕ.

Контекст

Президенту Зеленскому придется отвечать на вопросы тех, кто выступает на Майдане против "формулы Штайнмайера". Иначе он наступит на те же грабли, что и Янукович, считает Сергей Руденко. (07.10.2019)

Украина согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой в Донбассе должны пройти выборы, после чего регион получит особый статус. Президент Зеленский заверяет, что формула - "не страшилка". (02.10.2019)

В Берлине подписание документа, названного по имени действующего президента ФРГ, в прошлом - главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), считают важным шагом на пути к дальнейшему сотрудничеству в "нормандском формате" и реализации минских договоренностей.

Киев заявил о срыве разведения сил в Донбассе

Однако населенные пункты Золотое и Петровское 7 октября подверглись обстрелам, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко. По его словам, Киев намерен ждать семидневного периода без нарушений режима тишины, который должен продемонстрировать серьезные намерения сторон и готовность к дальнейшим шагам по урегулированию конфликта.

Между тем в так называемой Луганской народной республике заявили, что условия отвода сил не предполагают соблюдения семидневного режима тишины. Кроме того, представитель "ЛНР" в политической подгруппе контактной группы в Минске Родион Мирошник обвинил Украину в самообстрелах.

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    Автор: Николай Бердник


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