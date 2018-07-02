Меркель и Зеехофер встречаются с председателем бундестага

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МВД Хорст Зеехофер вечером в понедельник, 2 июля, попытаются, по всей видимости, в последний раз уладить конфликт между двумя братскими партиями ХДС и ХСС по миграционной политике. От исхода этой встречи зависит не только будущее обоих политиков, но и правящей "большой коалиции", которая находится у власти чуть более 100 дней. О развитии событий - в хронике DW.

++ 18.40 ++

Газета Süddeutsche Zeitung опубликовала на сайте интервью с Хорстом Зеехофером, которое глава ХСС дал в понедельник накануне встречи. "Я не позволю, чтобы меня уволила канцлер, которая стала главой правительства только благодаря мне", - заявил Зеехофер, подчеркнув, что считает ситуацию, в которой он оказался, "непредставимой".

++ 17.15 ++

Канцлер Германии, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель и министр внутренних дел ФРГ, глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер встретились для переговоров в офисе председателя парламента ФРГ - бундестага Вольфганга Шойбле.

++ 16.30 ++

Ангела Меркель на заседании фракции ХДС выразила надежду на то, что спор с братской партией ХСС удастся урегулировать вечером 2 июля. "Желание разрешить эту ситуацию - очень велико", - цитируют слова канцлера участники встречи. Глава правительства ФРГ напомнила, что ранее неоднократно обращала внимание на единство судеб двух партий. Оно стоит того, чтобы приложить усилия для преодоления разногласий.

++ 15.25 ++

В переговорах по преодолению конфликта между ХДС и ХСС наряду с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и главой МВД Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer) примут участие еще шесть политиков из рядов Христианско-социального союза, включая премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера (Markus Söder) и занимавшего этот пост ранее Эдмунда Штойбера (Edmund Stoiber).

++ 13.25 ++

Социал-демократы постепенно теряют терпение. Глава СДПГ Андреа Налес потребовала созвать в понедельник заседание глав партий, входящих в правящую "большую коалицию" (ХДС, ХСС и СДПГ).

++13:17 ++

Кроме плана по ограничению притока беженцев в Германию, который в июне представил глава МВД Зеехофер, в ведомстве, по всей видимости, разрабатывается еще одна концепция по миграции. Как сообщила пресс-секретарь МВД, версию этой второй концепции, 1 июля представленную правлению ХСС, Зеехофер представил не как министр, а как глава партии.

++ 12:50 ++

Не только у немецких журналистов в Берлине вызывают вопросы причины эскалации нынешнего конфликта между ХДС и ХСС по миграции. "Я не могу понять до конца, что на самом деле происходит между ХДС и ХСС, говорит один нидерландский журналист. Пресс-секретари правительства тоже не могут дать ясного ответа", - пишет в Twitter журналистка DW.

++ 12:25 ++

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) на заседании правления ХДС заявил, что ХДС/ХСС "стоит на краю пропасти", сообщают участники заседания.

++ 12:19 ++

В Баварии приступила к работе заново созданная пограничная полиция, которая займется контролем на внешних границах этой федеральной земли и, по мнению властей, будет способствовать повышению уровня безопасности. Нынешний конфликт между ХДС и ХСС по миграционной политике никак не связан с созданием этой полицейской структуры, заявил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн (Joachim Herrmann).

++12:18 ++

Фракция ХДС/ХСС в бундестаге соберется на совместное заседание, несмотря на конфликт между главой ХДС, канцлером Ангелой Меркель и главой ХСС Хорстом Зеехофером. Заседание начнется в 15 часов в Берлине, сообщил пресс-секретарь фракции.

++ 12:00 ++

Новая баварская пограничная полиция, по словам премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера (Markus Söder), должна быть наделена такими же функциями, как и Федеральная полиция Германии (которая фактически и является пограничной службой в ФРГ). Зёдер утверждает, что это было обговорено с главой МВД Германии Хорстом Зеехофером.

++ 11:57 ++

По-прежнему неясно, состоится ли в понедельник совместное заседание фракции ХДС/ХСС, так, как оно всегда проходило до начала нынешнего кризиса.

++ 11:17 ++

Глава СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner) раскритиковал поведение председателя ХСС и главы МВД Хорста Зеехофера (Horst Seehofer), назвав его "безответственным" и содержащим "риторику предвыборной кампании". По мнению Линднера, заявлением о возможной отставке Зеехофер загнал себя в безвыходное положение.

++ 11:15 ++

В ХДС по-прежнему видят возможность урегулирования спора с ХСС по беженцам. "Нам хотелось бы договориться о совместных действиях", - говорится в заявлении правления партии по результатам полуторачасового заседания.

++ 11:10 ++

Несколько политиков ХДС опровергли отмену совестного заседания фракции с партнерами из ХСС. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) заявил в нескольких интервью, что он в любом случае хотел бы сохранить единство фракции ХДС и ХСС.

++ 10:53 ++

В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) удивлены ситуацией с ХСС и в худшем случае готовы к скорым новым выборам в бундестаг. "Нужно всегда быть готовым ко всему", - заявил заместитель председателя партии Ральф Штегнер (Ralf Stegner).

++ 10:45 ++

По информации агентства AFP, в 18 часов в здании штаб-квартиры ХДС состоится антикризисная встреча Меркель и Зеехофера.

++ 9:53 ++

Еще один заместитель главы ХДС Армин Лашет (Armin Laschet) выступил за примирение парламентской фракции ХДС и ХСС. Это должно произойти вне зависимости от персоналий, заявил он, комментируя возможную отставку главы МВД Хорста Зеехофера.

++ 9:39 ++

Заместитель главы ХДС Юлия Клёкнер (Julia Klökner) заявила, что руководство партии поддерживает своего лидера. "У канцлера хорошие аргументы", - заявила она.

++ 9:30 ++

Две трети граждан Германии, так же, как и канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), выступают за поиск европейского решения по беженцам. Таковы результаты опроса Trendbarometer телеканалов RTL и n-tv. Лишь среди сторонников партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) большинство поддерживают Хорста Зеехофера и его требование решить все внутри Германии.

++ 9:29 ++

Глава фракции "зеленых" в бундестаге Антон Хофрайтер (Toni Hofreiter) призвал главу ХСС Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) подать в отставку, поскольку тот "заигрался и его больше не могут воспринимать всерьез". Об этом он заявил в интервью Funke Mediengruppe.

++ 9:00 ++

Партии Христианско-социальный союз (ХСС) и Христианско-демократический союз (ХДС) отменили встречу фракции, которая была запланирована на 15 часов. Обе стороны обвиняют в этом друг друга.