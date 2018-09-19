Меркель и ее блок теряют доверие избирателей

Правительство ФРГ: Кто будет руководить Германией вместе с Меркель

Мюллер продолжит свое дело

Пожалуй, никто из министров ФРГ, если не считать главы МИДа, так часто не колесит по миру, как министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер. 62-летний Мюллер из ХСС сохранит за собой этот пост. Его основная задача - помогать развитию бедных стран и бороться с причинами, которые приводят к миграции.

Автор: Михаил Бушуев, Андреа Грунау