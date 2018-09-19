Меркель и ее блок теряют доверие избирателей

Блок немецких консерваторов ХДС/ХСС во главе с канцлером Меркель теряет популярность, показывая рекордно низкие рейтинги. Карикатурист Сергей Елкин о мнении немецких избирателей.
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