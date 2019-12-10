 Меркель заявила о необходимости адаптировать ″минские соглашения″ под реалии | Новости из Германии о Германии | DW | 10.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Меркель заявила о необходимости адаптировать "минские соглашения" под реалии

По итогам переговоров в "нормандском формате" немецкий канцлер заявила, что "минские соглашения" не являются "окаменевшим документом". Для того, чтобы их реализовать, нужно придать им "движение".

лидеры стран нормандской четверки

"Минские соглашения" не являются "окаменевшим документом", для реализации им необходима "гибкость". Об этом канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила в ночь на вторник, 10 декабря, на пресс-конференции по итогам саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже.

Контекст

На встрече в "нормандском формате" в Париже 9 декабря Владимир Путин попытается загладить историю с убийством в Германии сотрудником ГРУ Зелимхана Хангошвили, считает Константин Эггерт. (06.12.2019)

В Париже завершились переговоры в "нормандском формате", в рамках которого Путин и Зеленский впервые пообщались с глазу на глаз. Договорились об обмене пленными и разведении войск. (10.12.2019)

"Минский меморандум" был подписан 19 сентября 2014 года. И, конечно, учитывая прошедшие в Украине президентские выборы, можно задать вопрос: должно ли это соглашение "окаменеть" или можно вернуть его к жизни?" - заявила Меркель. По ее словам, в том числе с помощью действий, предпринятых президентом Зеленским после его избрания, появилась возможность придать этому документу "движение" и "эластичность".

Итоги переговоров Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский на парижской встрече договорились до конца года провести масштабный обмен заключенными, лишившимися свободы в ходе вооруженного конфликта. Об этом говорится в итоговом коммюнике встречи. Под обмен попадут заключенные, содержащиеся в российских и украинских тюрьмах, а также в самопровозлашенных "ДНР" и "ЛНР".

"Договорились о начале - всех согласованных на всех согласованных. Сейчас покажут нам списки. Сейчас речь идет о Донбассе. Давайте сделаем первый шаг. Это большой шаг, потому что 72 человека могут приехать домой. Я этого очень хочу", - заявил Зеленский после окончания переговоров.

Кроме того, украинская армия и подразделения "ДНР" и "ЛНР" продолжат разведение войск - до конца марта 2020 года разведение должно состояться еще в трех пунктах дополнительно к тем трем, где разведение произошло прошедшей осенью. Зеленский, по итогам переговоров, назвал их результат "ничьей".

Смотрите также:

  • Путин, Олланд, Порошенко и Меркель позируют для фотографов в ходе саммита по урегулированию украинского кризиса в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Переговоры за закрытыми дверями

    Саммит лидеров Германии, России, Украины и Франции начался в минском Дворце независимости 11 февраля около 18.20. За закрытыми дверями участники встречи начали обсуждение путей, ведущих к прекращению огня на Украине. Ранее представители Киева и сепаратисты уже заключали соглашения об отводе тяжелых вооружений, но боевые действия в Донбассе продолжились.

  • Комплекс Дипсервис холл в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Встреча контактной группы

    В комплексе "Дипсервис холл" в Минске одновременно с саммитом "нормандской четверки" возобновила работу контактная группа, в состав которой входят представители ОБСЕ, Украины, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на обеих встречах в Минске обсуждался один и тот же документ.

  • Путин, Порошенко, Меркель и Олланд беседуют за столом на саммите нормандской четверки в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Война нервов

    Российская сторона сначала положительно оценивала ход переговоров, но после полуночи представители других делегаций сообщили, что Путин блокирует достижение договоренностей. После совместного обсуждения с главами МИД и делегациями стран-участниц саммита "нормандская четверка" продолжила встречу в узком составе.

  • Журналисты спят во Дворце независимости в Минске в ожидании окончания переговоров нормандской четверки

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    В ожидании результатов

    На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.

  • Президент Украины Петр Порошенко зевает от усталости после ночных переговоров в Минске по урегулированию кризиса в Донбассе

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Разногласия между Россией и Украиной

    После 13 часов переговорного марафона президент Украины Петр Порошенко рассеял надежды на скорое достижение соглашения. "Россия выдвигает неприемлемые условия", - сообщил Порошенко агентству AFP в 10.35 12 февраля.

  • Участники контактной группы по урегулированию кризиса на Украине ведут переговоры

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Сепаратисты отказались подписывать соглашение

    Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

  • Владимир Путин делает заявление по итогам минского саммита по урегулированию конфликта на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Стороны пришли к согласию

    В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Франсуа Олландом пресс-конференции по итогам саммита в Минске по урегулированию кризиса на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда

    В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.

    Автор: Ирина Шпаковская


 

Смотреть видео 26:16

Париж сегодня – это не только встреча Зеленского с Путиным, но и канкан "Мулен Руж"

Контекст

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

Минская встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции, обсуждавших урегулирование конфликта в Донбассе, длилась более 15 часов. DW - о ключевых моментах переговоров (время московское). (12.02.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Париж сегодня – это не только встреча Зеленского с Путиным, но и канкан "Мулен Руж"  

Разведение войск в Донбассе: желтый режим, серая зона и надежда на мир  

Надежда на мир и страх капитуляции: Донбасс в ожидании "нормандской встречи"  

Также по теме

Paris Ukraine-Gipfel PK

Путин и Зеленский договорились о масштабном обмене пленными 10.12.2019

В Париже завершились переговоры в "нормандском формате", в рамках которого Путин и Зеленский впервые пообщались с глазу на глаз. Договорились об обмене пленными и разведении войск.

Ukraine Konflikt in der Ostukraine | Bohdanivka

Киев подготовил к "нормандской встрече" план возвращения Донбасса 07.12.2019

В преддверии встречи Владимира Зеленского с другими лидерами "нормандской четверки" в Париже СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донецкой и Луганской областей.

Ukraine Präsidentschaftswahl 2019 | Debatte - Poroschenko vs. Selenskyj

Оппозиция в Раде провела "красные линии" для Зеленского 04.12.2019

Перед переговорами в "нормандском формате" украинская оппозиция обозначила Зеленскому рамки, за которые нельзя выходить. Среди них компромиссы по федерализации и европейскому курсу Украины.

Реклама

Самые читаемые

Путин назвал убитого в Берлине чеченца организатором взрывов в московском метро  

Генассамблея ООН требует от России вывести войска из Крыма  

ООН: Армия Хафтара близка к взятию Триполи  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно