Меркель заявила о необходимости адаптировать "минские соглашения" под реалии

"Минские соглашения" не являются "окаменевшим документом", для реализации им необходима "гибкость". Об этом канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила в ночь на вторник, 10 декабря, на пресс-конференции по итогам саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже.

"Минский меморандум" был подписан 19 сентября 2014 года. И, конечно, учитывая прошедшие в Украине президентские выборы, можно задать вопрос: должно ли это соглашение "окаменеть" или можно вернуть его к жизни?" - заявила Меркель. По ее словам, в том числе с помощью действий, предпринятых президентом Зеленским после его избрания, появилась возможность придать этому документу "движение" и "эластичность".

Итоги переговоров Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский на парижской встрече договорились до конца года провести масштабный обмен заключенными, лишившимися свободы в ходе вооруженного конфликта. Об этом говорится в итоговом коммюнике встречи. Под обмен попадут заключенные, содержащиеся в российских и украинских тюрьмах, а также в самопровозлашенных "ДНР" и "ЛНР".

"Договорились о начале - всех согласованных на всех согласованных. Сейчас покажут нам списки. Сейчас речь идет о Донбассе. Давайте сделаем первый шаг. Это большой шаг, потому что 72 человека могут приехать домой. Я этого очень хочу", - заявил Зеленский после окончания переговоров.

Кроме того, украинская армия и подразделения "ДНР" и "ЛНР" продолжат разведение войск - до конца марта 2020 года разведение должно состояться еще в трех пунктах дополнительно к тем трем, где разведение произошло прошедшей осенью. Зеленский, по итогам переговоров, назвал их результат "ничьей".

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