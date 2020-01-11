Меркель в Москве анонсировала международные переговоры по Ливии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angele Merkel) анонсировала международную встречу в Берлине с целью мирного урегулирования ситуации в Ливии, где командующий "Ливийской национальной армией" Халифа Хафтар с апреля ведет наступление на Триполи. Соответствующее заявление глава германского правительства сделала в субботу, 11 января, на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам канцлера, обсуждение ситуации в Ливии состоится в формате конференции. Президент Путин в свою очередь отметил, что "поддерживает инициативу федерального канцлера " о проведении соответствующего мероприятия под эгидой ООН. Российский лидер добавил, что рассчитывает на прекращение огня в Ливии в 00.00 по местному времени (01.00 мск), в ночь на 12 января. Он также сообщил о готовности провести с ливийскими противоборствующими сторонами "дополнительные консультации" после начала перемирия.

В ходе антикризистных переговоров в российской столице политики обсудили ситуацию в Сирии, рост напряженности на Ближнем Востоке, обстановку в Донбассе, а также завершение строительства газопровода "Северный поток - 2".

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