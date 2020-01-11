Меркель в Москве анонсировала международную конференцию по Ливии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angele Merkel) анонсировала международную встречу в Берлине с целью мирного урегулирования ситуации в Ливии, где командующий "Ливийской национальной армией" Халифа Хафтар с апреля ведет наступление на Триполи. Соответствующее заявление глава германского правительства сделала в субботу, 11 января, на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам канцлера, обсуждение ситуации в Ливии состоится в формате конференции. Президент Путин в свою очередь отметил, что "поддерживает инициативу федерального канцлера " о проведении соответствующего мероприятия под эгидой ООН. Российский лидер добавил, что рассчитывает на прекращение огня в Ливии в 00.00 по местному времени (01.00 мск), в ночь на 12 января. Он также сообщил о готовности провести с ливийскими противоборствующими сторонами "дополнительные консультации" после начала перемирия.

Меркель подчеркнула, что надеется на успех в вопросе установления режима прекращения огня. Она добавила, что конференция в Берлине могла бы послужить "прологом к более длительному процессу" достижения мира. Канцлер ФРГ выразила уверенность, что интересы самих ливийцев при этом должны учитываться в первую очередь.

Общенациональная конференция по межливийскому диалогу с участием всех политических сил планировалась еще 14-16 апреля 2019 года в ливийском Гадамесе, однако была перенесена из-за наступления на Триполи. В декабре спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе выразил надежду, что раунд предварительных встреч все же завершится мирным форумом, в котором примут участие члены Совбеза ООН, а также представители Турции, Италии, ОАЭ, Египета и других стран.

ФРГ заинтересована в сохранении сделки с Ираном



Говоря об эскалации в Иране, канцлер ФРГ подчеркнула, что необходимо задействовать "все дипломатические инструменты", чтобы сохранить "жизнеспособность" ядерной сделки с Тегераном. По ее словам, Германия убеждена, что "Иран не должен обладать ядерным оружием". Меркель признала, что договоренности в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) несовершенны, однако их необходимо сохранить.

Официальный Тегеран 5 января, после убийства Соединенными Штатами иранского генерала Касима Сулеймани в Багдаде, объявил о намерении окончательно отказаться от ограничений по СВДП, касающихся числа центрифуг, а также уровня обогащения и объемов хранения урана.

Ангела Меркель приветствовала решение Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитных частей ВС Ирана) взять на себя полную ответственность за ситуацию со сбитым украинским пассажирским "Боингом" под Тегераном. "Тем не менее, это остается драматическим событием", - подчеркнула она, напомнив о гибели невинных людей. По словам канцлера ФРГ, Иран должен провести бескомпромиссное расследование и найти приемлемое решение для тех стран, откуда были родом жертвы крушения.

Президент Путин, в свою очередь, охарактеризовал происходящее на Ближнем Востоке как боевые действия "малой интенсивности". "Надеюсь, что до крупномасштабных военных конфликтов дело не дойдет", - отметил он, добавив, что подобный сценарий мог бы повлечь за собой "новые потоки беженцев - и не только в Европу, но и в другие регионы". По его словам, целью встречи с Меркель в Москве было, в частности, "предотвратить такое неблагоприятное развитие событий".

"Северный поток - 2" может быть запущен в 2021 году

На просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с газопроводом "Северный поток - 2" в свете санкций США, Путин высказал мнение, что Россия сможет достроить его "самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров". По его оценкам, работы могут быть завершены либо до конца 2020 года, либо "в первом квартале следующего года".

Меркель подвергла критике ограничительные меры США против компаний, участвующих в строительстве газопровода. По ее словам, действующее законодательство ЕС легитимирует проект. Несмотря на политические сложности, речь идет, в первую очередь, об экономической инициативе, добавила она. "Именно поэтому мы считаем проект правильным", - резюмировала канцлер.

Новые гуманитарные коридоры в Сирии

Применительно к Сирии речь на пресс-конференции шла, главным образом, о доставке гуманитарной помощи на северо-восток страны. Меркель выразила удовлетворение в связи с тем, что "минувшей ночью" удалось открыть минимум два новых "гуманитарных перехода в направлении Идлиба". По ее словам, есть надежда, что в дальнейшем в этой местности получится создать еще один гуманитарный коридор. "Готовность продолжать переговоры существует", констатировала она. Ранее Совбез ООН принял внесенную Бельгией и Германией резолюцию о продлении на полгода механизма трансграничной гумпомощи Сирии, срок действия которого истекал 10 января.



В ходе антикризистных переговоров в российской столице политики обсудили также обстановку в Донбассе.

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