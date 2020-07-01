 Меркель в Европарламенте призвала ЕС сплотиться на фоне пандемии | Новости из Германии о Германии | DW | 08.07.2020

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Германия

Меркель в Европарламенте призвала ЕС сплотиться на фоне пандемии

В ходе своей первой с начала пандемии поездки за границу Ангела Меркель рассказала евродепутатам о целях и задачах Германии на посту председателя ЕС.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на выступлении в Европарламенте

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на выступлении в Европарламенте

Европа должна сплотиться на фоне пандемии коронавируса, считает канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Об этом она заявила в среду, 8 июля, в ходе выступления в Европарламенте, посвященного председательству Германии в ЕС. "Европа станет сильнее в результате кризиса, если мы укрепим чувство солидарности", - отметила Меркель, для которой поездка в Брюссель стала первой заграничной командировкой с начала пандемии.

Основной задачей председательства ФРГ в ЕС станет соблюдение таких основных гражданских прав, как свобода слова, вероисповедания и равноправие, подчеркнула канцлер, назвав их фундаментом, на котором зиждется Европа. Пандемия не должна стать предлогом для отмены демократических принципов, отметила Меркель. По ее словам, Европа уже пережила много кризисов благодаря осознанию непреложности основных прав и чувства сплоченности.

Среди других задач, намеченных на шестимесячный срок председательства Германии в ЕС, Меркель назвала "Брекзит", защиту климата и цифровизацию. В своей речи глава германского правительства также напомнила, что в этом году отмечается 250-летие со дня рождения немецкого композитора Людвига ван Бетховена и именно его Девятая симфония легла в основу гимна ЕС.   

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    Автор: Марина Борисова


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