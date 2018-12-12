Меркель выступит за продление санкций ЕС против России

На предстоящем саммите Евросоюза канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выступит за продление срока санкций, введенных ЕС против России. Москве до сих пор не удалось достичь прогресса в реализации "минских соглашений", - заявила Меркель в среду, 12 декабря, отвечая на вопросы депутатов бундестага.

Говоря о соглашении по выходу Великобритании из ЕС, канцлер в очередной раз исключила возможность новых переговоров Брюсселя с Лондоном. "У нас нет намерений вновь изменять соглашение", - заявила она. Вместе с тем глава германского правительства указала, что по-прежнему надеется на упорядоченный "Брекзит".

Кроме того Меркель пообещала не позднее первой половины 2019 года подготовить новые предписания, касающиеся экспорта вооружений. Ужесточение этих правил еще в текущем году является одним из пунктов коалиционного договора, подписанного в феврале 2018 года.

В Берлине ожидают продления санкций ЕС

О том, что власти в Берлине ожидают от саммита ЕС продления срока действий штрафных мер против РФ, заявил агентству Reuters представитель правительства ФРГ. "К этому целиком и полностью готовы", - указал он. В то же время, по его словам, в Евросоюзе пока нет консенсуса по вопросу возможного расширения санкций против РФ из-за конфликта в Керченском проливе.

Саммит ЕС пройдет 13-14 декабря. Среди центральных вопросов повестки дня - соглашение с Великобританией о "Брекзите" и санкции в отношении РФ. ЕС ввел их в связи с аннексией Россией украинского полуострова Крым и поддержкой сепаратистов на востоке Украины.

10 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о переносе на неопределенный срок намечавшегося на 11 декабря голосования в британской Палате общин о соглашении по "Брекзиту". Она признала, что проиграла бы голосование "со значительным отставанием", и высказала намерение предложить Брюсселю провести дополнительные переговоры о корректировке соглашения.

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