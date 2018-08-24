Меркель выступила против возможности изменения статуса мигрантов

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в воскресенье, 26 августа, высказалась по поводу дискуссии о возможном изменении статуса мигрантов, получивших отказ в убежище, но хорошо интегрированных и нашедших себе место на немецком рынке труда. Выступая в традиционной программе "Летнее интервью" (Sommerinterview) в эфире немецкой общественно-правовой медиакомпании ARD, глава правительства заявила, что считает неправильным такой подход, при котором, человек обращается за убежищем, а оказавшись в стране, делает упор на нехватку профессиональных кадров.

В качестве примера, Меркель сослалась на существующее положение, касающееся пребывания в Германии лиц, получивших отсрочку от депортации, прошедших обучение и два года работающих в ФРГ. По ее словам, в таком случае нужно начинать дискуссию о законе, регулирующем трудовую миграцию. Против подобного проекта блок ХДС/ХСС последовательно выступает уже несколько десятилетий.

Независимость судов важна для демократии

Комментируя дебаты по поводу незаконной депортации из страны бывшего телохранителя Усамы бен Ладена, глава немецкого правительства предупредила от попыток поставить под вопрос независимость судов. "Если в стране не будет сохранена независимость судебных институций, то демократия более не будет полной", - отметила Меркель. По мнению политика, включает в себя такие базовые понятия как защиту интересов меньшинства, право на мирные демонстрации, независимость судов и свободу прессы.

Глава правительства прокомментировала и конфликт между полицией и съемочной группой телеканала ZDF, задержанной во время съемок участников демонстрации правопопулистского ксенофобского движения Pegida 16 августа в Дрездене. По словам Меркель, важно, что глава полиции Дрездена встретился с журналистами и нашел правильные слова.

Против амбициозных планов ЕС по защите климата

Федеральный канцлер Германии высказалась против амбициозных планов Еврокомиссии в области защиты климата. "Я не считаю целесообразным постоянно ставить новые цели", отметила она, добавив, что Германии необходимо сначала достичь уже поставленных целей.

Меркель считает, что для этого необходимы существенные изменения в транспортной сфере, в том числе активеый переход на электромобили. Канцлер подчеркнула свою ответственность за то, что Германия внесет свой вклад в защиту климата. Все более часто повторяющиеся погодные аномалии и устойчивая жара, обрушившаяся на Германию этим летом, показала, что изменения климата "добрались и до нас", отметила Ангела Меркель.

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