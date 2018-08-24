 Меркель выступила против возможности изменения статуса мигрантов | Новости из Германии о Германии | DW | 26.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Меркель выступила против возможности изменения статуса мигрантов

Выступая в традиционной программе "Летнее интервью", канцлер Германии, кроме проблем со статусом беженцев, ответила на ряд актуальных вопросов, включая конфликт полиции и журналистов в Дрездене.

Ангела Меркель в студии медиакомпании ARD

Ангела Меркель в студии медиакомпании ARD

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в воскресенье, 26 августа, высказалась по поводу дискуссии о возможном изменении статуса мигрантов, получивших отказ в убежище, но хорошо интегрированных и нашедших себе место на немецком рынке труда. Выступая в традиционной программе "Летнее интервью" (Sommerinterview)  в эфире немецкой общественно-правовой медиакомпании ARD, глава правительства заявила, что считает неправильным такой подход, при котором, человек обращается за убежищем, а оказавшись в стране, делает упор на нехватку профессиональных кадров.

В качестве примера, Меркель сослалась на существующее положение, касающееся пребывания в Германии лиц, получивших отсрочку от депортации, прошедших обучение и два года работающих в ФРГ. По ее словам, в таком случае нужно начинать дискуссию о законе, регулирующем трудовую миграцию. Против подобного проекта блок ХДС/ХСС последовательно выступает уже несколько десятилетий.

Независимость судов важна для демократии

Комментируя дебаты по поводу незаконной депортации из страны бывшего телохранителя Усамы бен Ладена, глава немецкого правительства предупредила от попыток поставить под вопрос независимость судов. "Если в стране не будет сохранена независимость судебных институций, то демократия более не будет полной", - отметила Меркель. По мнению политика, включает в себя такие базовые понятия как защиту интересов меньшинства, право на мирные демонстрации, независимость судов и свободу прессы.

Контекст

В Германии не утихает скандал, вызванный действиями полиции в отношении журналистов телеканала ZDF, освещавших демонстрацию правопопулистского движения Pegida. Что именно случилось? (24.08.2018)

Депортация Сами А. была "очевидно неправомерной", заявил суд в Мюнстере, решение которого является окончательным. Власти Бохума намерены его выполнить. (15.08.2018)

Глава правительства прокомментировала и конфликт между полицией и съемочной группой телеканала ZDF, задержанной во время съемок участников демонстрации правопопулистского ксенофобского движения Pegida 16 августа в Дрездене. По словам Меркель, важно, что глава полиции Дрездена встретился с журналистами и нашел правильные слова.

Против амбициозных планов ЕС по защите климата 

Федеральный канцлер Германии высказалась против амбициозных планов Еврокомиссии в области защиты климата. "Я не считаю целесообразным постоянно ставить новые цели", отметила она, добавив, что Германии необходимо сначала достичь уже поставленных целей.

Меркель считает, что для этого необходимы существенные изменения в транспортной сфере, в том числе активеый переход на электромобили. Канцлер подчеркнула свою ответственность за то, что Германия внесет свой вклад в защиту климата. Все более часто повторяющиеся погодные аномалии и устойчивая жара, обрушившаяся на Германию этим летом, показала, что изменения климата "добрались и до нас", отметила Ангела Меркель.

Смотрите также:

  • Ингольштадт

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и пиво

    В 2016 году в Германии отпраздновали 500-летие баварского закона о чистоте пива - райнхайтсгебот 1516 года, действие которого позже распространилось на территорию всей Германии. Эта фотография была сделана во время торжественной церемонии в городе Ингольштадт.

  • Портрет Меркель кисти Элизабет Пейтон

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и искусство

    Такой видит канцлера Германии американская художница Элизабет Пейтон, известная своими стилизованными портретами знаменитостей. Портрет был написан в 2017 году.

  • Ангела Меркель на теледебатах

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и дебаты

    Эта фотография была сделана во время единственного ТВ-поединка Ангелы Меркель и Мартина Шульца в начале сентября 2017 года в ходе предвыборной кампании в бундестаг.

  • Ангела Меркель на Gamescom

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и эльфы

    Впервые в 2017 году Ангела Меркель открыла международную ярмарку видеоигр Gamescom в Кельне. Компанию ей составили эльфы и другие персонажи компьютерных игр.

  • Галле

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель не страшны акулы

    В новом институте IMWS Общества имени Фраунгофера в городе Галле проводят исследования в области биосистемной инженерии и материаловедения. Присутствовавшие на месте репортеры не смогли удержаться от соблазна сфотографировать канцлера, когда она проходила мимо изображенной на стене акулы.

  • Дюссельдорф

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель на карнавале

    Федеральный канцлер - частый гость карнавальных шествий. Правда, в данном случае речь идет не о личном участии, а о сатирических повозках. На этой фотографии, сделанной в феврале 2016 года в Дюссельдорфе, Ангелу Меркель накрывает "волна беженцев".

  • Карнавал в Кельне

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и насекомые

    А такой представили Ангелу Меркель на карнавале в Кельне в феврале 2017 года. Канцлер изображена божьей коровкой, а ее соперник, лидер СДПГ Мартин Шульц (Martin Schulz) - пчелой.

  • Киль

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и подводный диверсант

    В январе 2016 года канцлер Германии Ангела Меркель посетила военно-морскую базу в Киле. Этот снимок был сделан во время разговора со служащим подразделения подводных диверсантов - немецких "морских котиков".

  • Кельн

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    "I'll be back"

    Эта фотография была сделана в Немецком центре аэрокосмических исследований (DLR) во время осмотра одной из научных лабораторий. В качестве подписи к снимку могла бы прекрасно подойти крылатая фраза из "Терминатора".

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и дети

    Ангела Меркель, как известно, до начала своей политической карьеры была ученым-физиком. В июне 2016 года по случаю "Дня маленького ученого" она посетила один из берлинских детских садов, где приняла участие в проведении экспериментов. Эта фотография агентства dpa была сделана во время приготовления лимонада.

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и лотерея

    Томбола - вид вещевой лотереи, популярной на вечеринках и общественных мероприятиях. Прибыль часто идет на благотворительные цели. В июле Ангела Меркель посетила летний праздник в столичном представительстве земли Баден-Вюртемберг в Берлине. Этот снимок агентства dpa был сделан в тот момент, когда она как раз покупала пару билетиков. Улыбнулась ли канцлеру удача, агентство не сообщает.

  • Италия

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и лабрадор

    Кто сказал, что Меркель боится собак? Снимок сделан в Италии, где в конце августа 2016 года немецкий канцлер посетила один из районов, пострадавших от разрушительного землетрясения.

  • Эрфурт

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Сладкая Меркель

    Эта фотография агентства dpa была сделана в Эрфурте во время Международной кулинарной олимпиады в конце октября 2016 года. На ней изображена работа турецких участников из кондитерской T. Geckil.

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и юные пожарные

    Канцлер встретилась с подрастающими пожарными в берлинском районе Веддинг. Кто-то тушит пожары, кто-то тушит кризисы.

  • Портрет Меркель, написанный Джорджем Бушем-младшим

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и Буш-художник

    Меркель не раз становилась музой для известных художников, писателей, поэтов, режиссеров. Такой ее увидел и отобразил в красках живописец-любитель Джордж Буш-младший, 43-й президент США.

    Автор: Максим Нелюбин, Ксения Сафронова


Смотреть видео 13:16
Now live
13:16 мин

Беженцы в Германии: как Меркель ужесточит миграционную политику - DW Новости (03.07.2018)

Контекст

Нестандартные будни Ангелы Меркель

Эльфы, собаки, пожарные... С кем только ни приходится встречаться канцлеру Германии по работе. (25.09.2017)  

Ссылки в интернете

"Летнее интервью" с Ангелой Меркель

Аудио- и видеофайлы по теме

Беженцы в Германии: как Меркель ужесточит миграционную политику - DW Новости (03.07.2018)  

О чем на самом деле говорила Меркель с Лавровым и Герасимовым – DW Новости  

Немецкий бизнес боится антироссийских санкций США  

Также по теме

G7 Gipfeltreffen in Taormina Sizilien Italien

G7 не согласовала позицию по климату из-за Трампа 27.05.2017

Дональд Трамп не подписал итоговое заявление по Парижскому климатическому соглашению, заявив, что на следующей неделе примет окончательное решение, поддержат ли США договор или выйдут из него.

Реклама

Самые читаемые

Немецкие историки о мифах вокруг Курской битвы  

Умер сенатор США Джон Маккейн  

Джон Маккейн - политик, служивший американскому народу  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно