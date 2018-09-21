 Меркель выступила за поиск нового решения по Масену | Новости из Германии о Германии | DW | 21.09.2018

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Германия

Меркель выступила за поиск нового решения по Масену

Лидеры партий правящей коалиции Зеехофер, Налес и Меркель проведут переговоры о судьбе Масена в эти выходные. Их предыдущее компромиссное решение том, чтобы перевести его в МВД, подвергли резкой критике.

Ангела Меркель, Хорст Зеехофер и Андреа Налес (фото из архива)

Ангела Меркель, Хорст Зеехофер и Андреа Налес (фото из архива)

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) хочет найти "общее жизнеспособное решение" в споре о судьбе экс-главы Федерального ведомства по охране конституции Ханса-Георга Масена (Hans-Georg Maaßen). Об этом сообщается в пятницу, 21 сентября.

Контекст

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Меркель договорилась заново оценить ситуацию совместно с лидерами еще двух правящих партий - главой Христианско-социального Союза (ХСС) Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer), который также занимает пост министра внутренних дел, и председателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес (Andrea Nahles). Решение должно быть принято в течение этих выходных.

За что был снят с поста глава немецкой спецслужбы Масен

Ханс-Георг Масен лишился своего поста после интервью, в котором он выразил сомнение в достоверности видеозаписи из Хемница: на ней было видно, как праворадикалы нападают на прохожих. Позднее также стало известно, что он, не имея на то права, передал парламентской фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) информацию из еще неопубликованного отчета возглавляемой им спецслужбы.

В правящую коалицию наряду с ХСС и СДПГ входит также Христианско-демократический Союз (ХДС) самой Меркель. Лидеры трех партий 18 сентября договорились о том, чтобы снять Масена с должности председателя Федерального ведомства по охране конституции и дать ему пост статс-секретаря в министерстве внутренних дел Германии.

Достигнутый компромисс в Германии подвергли резкой критике, назвав его отставкой с повышением. Зеехофер поддержал лишившегося своего поста министра, в СДПГ же потребовали не допустить назначения Масена статс-секретарем МВД, лидер партии Налес призвала возобновить переговоры о его судьбе.

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  • Инфографика - про президентов Камеруна и Экваториальной Гвинеи

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    Автор: Наталья Позднякова


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