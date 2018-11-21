Меркель выступила в поддержку миграционного пакта ООН

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) поддержала критикуемый многими странами миграционный пакт ООН. Выступая во вторник, 21 ноября, в бундестаге, глава германского правительства назвала проект этого документа "правильной попыткой ответа" на глобальную проблему. Миграционный кризис последних лет показал "как важно решать проблему беженцев в международном контексте, не надеясь, что какая-то страна в состоянии сделать это в одиночку", - подчеркнула Меркель.

По мнению канцлера, соглашение не затрагивает суверенитет и национальное законодательство ФРГ. В то же время Меркель отметила, что улучшение условий для беженцев и трудовых мигрантов, соответствует национальным интересам Германии.

Австралия отказывается подписывать пакт

Тем временем власти Австралии отказались подписывать миграционный пакт. Как "самая успешная иммиграционная страна в мире", Австралия выступает против международных соглашений о беженцах, которые могли бы негативно сказаться на "наших успешных методах", говорится в заявлении министерства по вопросам иммиграции и охраны границ, а также министерства иностранных дел. Пакт противоречит австралийской миграционной политике и не в интересах страны, подчеркнули министры Питер Даттон и Марис Пейн.

Инициированный ООН первый "Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию" должен быть официально принят на конференции в Марокко 10 и 11 декабря 2018 года. Он содержит ряд директив и около 20 конкретных мер, не имеющих, однако, юридически обязывающей силы. В числе этих мер - выдача беженцам документов в случае их отсутствия, пресечение дискриминации и доступ к программам социальной помощи.

На сегодняшний день, кроме Австралии, отказались подписывать документ Австрия, Болгария, Венгрия. Израиль, Польша, США и Чехия.

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