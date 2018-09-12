Меркель высказалась о возможном участии бундесвера в ударах по Сирии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) раскритиковала заявление своего партнера по правительственной коалиции - Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - о возможном задействовании бундесвера в Сирии. "Заранее говорить "нет" на все, что происходит в мире, - это не может быть позицией Германии", - сказала Меркель в среду, 12 сентября, выступая в генеральных дебатах по бюджету в бундестаге.

" Мы не можем не обращать внимания на то, как где-то применяется химическое оружие и не соблюдается международная конвенция. Это не может быть ответом ", - подчеркнула глава германского правительства. Она напомнила, что Берлин действует в соответствии с Основным законом ФРГ и "в рамках наших парламентских обязательств".

"Держаться в стороне недопустимо"

По мнению Меркель, Германия не может "всюду держаться в стороне". Основной принцип Берлина при обеспечении мира заключается в поиске политического решения, поэтому в случае с Сирией мы выступаем за переговоры, в частности, в астанинском формате и под эгидой ООН, продолжила канцлер.

Накануне председатель СДПГ Андреа Налес (Andera Nahles), комментируя сообщения о возможном участии бундесвера в операции в Сирии, заявила, что социал-демократы "не станут ни в правительстве, ни в парламенте" одобрять такой шаг. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в свою очередь отметил, что "правительство будет действовать в соответствии с Основным законом ФРГ и международным правом".

ФРГ пригласили в "военный альянс против Асада"

Ранее в связи с ожидаемым наступлением сирийских правительственных войск на провинцию Идлиб газета Bild написала, что германское Минобороны рассматривает возможность участия в "военном альянсе" США, Франции и Великобритании. Эти страны совместно нанесли воздушные удары по Сирии в апреле 2018 года в ответ на предполагаемое применение сирийской армией химического оружия в регионе Восточная Гута под Дамаском.

Теперь США, по сведениям газеты, предложили Берлину присоединиться к "военному альянсу против Асада", и этот вопрос в конце августа - начале сентября обсуждали высокопоставленные представители Минобороны ФРГ, в том числе его глава Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), и Пентагона. Среди обсуждаемых вариантов, пишет далее Bild, - разведывательные полеты самолетов бундесвера перед нанесением ударов, анализ их последствий, а также непосредственное участие в налетах немецких боевых самолетов.

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