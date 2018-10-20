 Меркель высказалась за приостановку экспорта оружия Эр-Рияду | Новости из Германии о Германии | DW | 21.10.2018

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Германия

Меркель высказалась за приостановку экспорта оружия Эр-Рияду

Поставлять оружие Саудовской Аравии невозможно, пока не раскрыто дело Джамаля Хашогги, заявила Ангела Меркель. Руководство СДПГ также призывает пересмотреть отношения с Эр-Риядом.

Немецкий патрульный корабль готовится к отправке в Саудовскую Аравию

Немецкий патрульный корабль готовится к отправке в Саудовскую Аравию

Дальнейший экспорт вооружений из Германии в Саудовскую Аравию невозможен "в том положении, в котором мы находимся в данный момент", а именно после убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), в воскресенье, 21 октября.

Контекст

После убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги представители мировой политической и экономической элиты дистанцируются от Саудовской Аравии. Как на это отреагируют в Эр-Рияде? (20.10.2018)

США и Саудовская Аравия угрожают друг другу санкциями в связи с исчезновением журналиста Хашогги. DW выяснила, о каких штрафных мерах может идти речь. (16.10.2018)

Германия в 2018 году поставила Саудовской Аравии оружия почти на полмиллиарда евро. Глава МИД ФРГ заявил о приостановке выдачи разрешений на экспорт до конца расследования гибели журналиста Хашогги. (20.10.2018)

Проанализировав маршруты представителей Саудовской Аравии, которых подозревают в убийстве журналиста в Стамбуле, полиция ограничила районы поиска останков. (19.10.2018)

Эти данные вызывают вопросы, поскольку коалиционный договор запрещает Германии поставлять оружие "непосредственным" участникам войны в Йемене. Конфликт в Йемене вызвал самую крупную в мире гуманитарную катастрофу. (01.10.2018)

По ее словам, в деле об исчезновении Хашогги на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле существует "настоятельная необходимость дальнейшего прояснения всех обстоятельств". Виновные все еще не привлечены к ответственности, подчеркнула Меркель, выступая в Берлине на встрече руководства возглавляемого ею Христианско-демократического союза (ХДС).

Социал-демократы за пересмотр отношений с саудитами

В свою очередь, председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес (Andrea Nahles), входящей, наряду с ХДС, в правящую "большую коалицию", в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag отметила, что "после такого невообразимого события отношения с Саудовской Аравией должны подвергнуться основательному пересмотру", в том числе и поставки немецкого оружия саудитам. Член СДПГ и глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также выступил за отказ от дальнейшей продажи оружия Эр-Рияду .

Ранее партия "зеленых" потребовала  пересмотреть политику Берлина в отношении Эр-Рияда и прекратить экспорт вооружений. К немедленной приостановке экспорта вооружений призвала правительство и Левая партия.

Важный партнер

На сегодняшний день Саудовская Аравия является вторым по значимости после Алжира импортером немецкого оружия: за девять месяцев 2018 года Берлин поставил Эр-Рияду вооружений на сумму в 416,4 млн евро. К самым прибыльным сделкам относятся продажа Эр-Рияду восьми патрульных кораблей, одобренная предыдущим правительством. Новое правительство успело одобрить экспорт вооружений на сумму 254 млн евро.

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    Автор: Наталия Королева


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