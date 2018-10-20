Меркель высказалась за приостановку экспорта оружия Эр-Рияду

Дальнейший экспорт вооружений из Германии в Саудовскую Аравию невозможен "в том положении, в котором мы находимся в данный момент", а именно после убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), в воскресенье, 21 октября.

По ее словам, в деле об исчезновении Хашогги на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле существует "настоятельная необходимость дальнейшего прояснения всех обстоятельств". Виновные все еще не привлечены к ответственности, подчеркнула Меркель, выступая в Берлине на встрече руководства возглавляемого ею Христианско-демократического союза (ХДС).

Социал-демократы за пересмотр отношений с саудитами

В свою очередь, председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес (Andrea Nahles), входящей, наряду с ХДС, в правящую "большую коалицию", в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag отметила, что "после такого невообразимого события отношения с Саудовской Аравией должны подвергнуться основательному пересмотру", в том числе и поставки немецкого оружия саудитам. Член СДПГ и глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также выступил за отказ от дальнейшей продажи оружия Эр-Рияду .

Ранее партия "зеленых" потребовала пересмотреть политику Берлина в отношении Эр-Рияда и прекратить экспорт вооружений. К немедленной приостановке экспорта вооружений призвала правительство и Левая партия.

Важный партнер

На сегодняшний день Саудовская Аравия является вторым по значимости после Алжира импортером немецкого оружия: за девять месяцев 2018 года Берлин поставил Эр-Рияду вооружений на сумму в 416,4 млн евро. К самым прибыльным сделкам относятся продажа Эр-Рияду восьми патрульных кораблей, одобренная предыдущим правительством. Новое правительство успело одобрить экспорт вооружений на сумму 254 млн евро.

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