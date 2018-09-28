Меркель анонсировала четырехстороннюю встречу по Сирии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) анонсировала встречу с президентами Франции, России и Турции по урегулированию конфликта в Сирии. Об этом глава германского правительства заявила в пятницу, 28 сентября, в ходе совместной пресс-конференции в Берлине с турецким лидером Реджепом Тайпом Эрдоганом. Саммит может состояться уже в октябре.

"Мы выступаем за проведение четырехсторонней встречи", - подчеркнула Меркель, добавив, что Анкара предпринимает "значительные" усилия, предоставляя убежище более чем трем миллионам сирийских беженцев.

Обсуждаться в ходе переговоров будет, в частности, ситуация в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, где к 15 октября по инициативе России и Турции планируется создать буферную зону между позициями оппозиции и правительственных войск.

"Турция берет на себя серьезную ответственность по региональным вопросам, в частности по сирийскому кризису", - подчеркнул в этой связи Эрдоган.

Серьезные расхождения Берлина и Анкары

В ходе переговоров обсуждался также и ряд связанных с Турцией вопросов, вызывающих у ФРГ озабоченность. Между Берлином и Анкарой по-прежнему сохраняются "глубокие расхождения", подчеркнула Меркель, упомянув о ситуации со свободой слова и правами человека в этой стране.

"Я настоятельно рекомендовала" президенту Турции, чтобы ситуация с удерживаемыми в турецких тюрьмах гражданами ФРГ "в скорейшие сроки разрешилась", подчеркнула она.

Судьба главреда Cumhurriyet

Эрдоган в свою очередь обвинил Германию в том, что на ее территории находятся тысячи членов Рабочей партии Курдистана, которая в США и Евросоюзе причислена к террористическим организациям.

Коснулся турецкий лидер и ситуации с бывшим главным редактором турецкой оппозиционной газеты Cumhurriyet Джаном Дюндаром. Эрдоган, в частности, угрожал отменить совместную пресс-конференцию с Меркель, если репортер будет на ней присутствовать. В итоге журналист принял решение не посещать мероприятие, чтобы дать возможность коллегам задать вопросы турецкому лидеру.

Эрдоган потребовал от канцлера ФРГ выдать Анкаре Дюндара, а также еще 68 лиц, которые, по его словам, скрываются от турецкого правосудия в Германии.

Как стало известно, перед визитом президента в ФРГ турецкая сторона передала немецким властям соответствующий перечень.

Инцидент с фотографом

Пресс-конференция двух лидеров омрачилась неприятным инцидентом: службой безопасности из зала был удален фотограф одного из изданий - Адил Йигит, главный редактор портала Aurupa Postasi. Он надел на себя футболку с призывом - "Свобода печати для журналистов в Турции". Под крики репортера: "Я ничего не сделал", - охранники вывели его из помещения.

Отношения Берлина и Анкары обострились после того как власти Турции подвергли массовым репрессиям предполагаемых участников неудавшегося путча против Эрдогана и после задержаний граждан ФРГ, в том числе корреспондента газеты Die Welt Дениза Юджела (Deniz Yücel). В феврале Юджела освободили, но правительство ФРГ по-прежнему обеспокоено нарушениями прав человека в Турции.

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