 ″Меньше денег Путину″: Еврокомиссия предложила эконормы для товаров | Новости из Германии о Европе | DW | 30.03.2022

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Европа

"Меньше денег Путину": Еврокомиссия предложила эконормы для товаров

Еврокомиссия предложила пакет мер, которые должны сделать товары более долговечными и экологичными. Это сделает ЕС менее зависимым от сырья и энергоносителей, в частности из РФ.

Фабрика по производству утюгов в Германии

Еврокомиссия представила пакет предложений о том, как сделать товары в ЕС более долговечными и экологичными. Еврокомиссары утвердили его на своем заседании в Брюсселе в среду, 30 марта, сообщает корреспондент DW.

"Пришло время прекратить модель "возьми, сделай, поломай и выброси", которая настолько вредна для нашей планеты, нашего здоровья и нашей экономики. Сегодняшние предложения направлены на то, чтобы в Европе продавались только самые долговечные товары", - заявил замглавы Еврокомиссии, ответственный за "зеленый" курс, Франс Тиммерманс. По его словам, это позволит потребителям экономить энергию, ремонтировать поломавшиеся приборы и делать осознанный выбор при покупке новых товаров.

По словам Тиммерманса, пандемия коронавируса и "варварская атака" России на Украину показали, что Евросоюзу жизненно важно уменьшить зависимость от сырья и ископаемых энергоносителей из других стран. Он заверил, что предложения Еврокомиссии позволят уменьшить потребление энергии. "То есть, меньше денег в карман Путина, больше денег для вас - я думаю, это выгодное предложение", - сказал Тиммерманс, обращаясь к потребителям в ЕС.

Правила экодизайна товаров в ЕС

В ЕС уже действуют нормы экодизайна электротоваров (классы энергетической эффективности A, B, C и так далее). Еврокомиссия же предложила проект регламента, который должен распространить правила экодизайна почти на все категории товаров (кроме продуктов питания, кормов и лекарств). Также планируется ввести для них нормы долговечности, возможности повторного использования, ремонта, модернизации, ресайклинга и эффективности ресурсов. Тиммерманс пожаловался, что больше не может сам заменить аккумулятор в его смартфоне, а должен идти для этого в сервисный центр.

Проект предлагает также ввести цифровой паспорт продукта. Он может содержать информацию об использованных при производстве ресурсах и влиянии на окружающую среду либо необходимые для ресайклинга данные. Какую именно информацию паспорт должен содержать, будет зависеть от каждого типа товаров.

В ЕС сделают одежду и стройматериалы более долговечными

Кроме того, Еврокомиссия предложила стратегию "устойчивого и циркулярного текстиля". Она содержит ряд мер, как сделать одежду более долговечной, содержащей повторно использованные волокна, свободной от опасных материалов, а также более простой для ресайклинга. Компании, торгующие одеждой, обяжут публиковать, что они выбрасывают и почему. Кроме того, им хотят запретить уничтожать ряд товаров.

Пакет содержит и проект обновленного регламента ЕС с новыми, более стандартизированными нормами для строительных материалов. Эти правила будут продвигать, в частности, более высокое содержание вторсырья в стройматериалах. Их должны будут так производить, чтобы облегчить повторное использование и ресайклинг.

Этот пакет представили в рамках плана действий по экономике замкнутого цикла (линк: 52721118). Предложенные Еврокомиссией проекты регламентов рассмотрят Европарламент и Совет ЕС. Именно они будут решать, в каком виде их утверждать.

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  • Рецепты региональной швабской кухни - апфелькухен с затонувшими яблоками

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    Выпечка праздничного рельефного печенья шпрингерле (Springerle) - еще одна кулинарная швабская традиция. Из охлажденного теста (яйца, мука, сахар, карбонат аммония) с помощью печатных досок выдавливается печенье. Выпекают его на следующий день на противне, посыпанном анисом.

    Автор: Инга Ваннер


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