"Мемориал" составил для Сергея Зверева жалобу в ЕСПЧ

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с полученным штрафом за пикет на Красной площади против строительства завода на Байкале. Как сообщил правозащитный центр "Мемориал" в пятницу, 27 декабря, его сотрудники помогли Звереву с составлением жалобы в ЕСПЧ.

"Весной 2019 года Зверев выступал против строительства завода по розливу питьевой воды в посёлке Култук на берегу озера Байкал. Сегодня он обратился в ЕСПЧ с жалобой на нарушение статей 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 10 (право на свободу выражения мнения) и 11 (право на свободу собраний) Конвенции", - говорится в сообщении "Мемориала". Указывается, что жалобу в ЕСПЧ готовили юристы Татьяна Глушкова и Наталья Морозова.

Звереву вменили проведение пикета там, где это делать запрещено, - в непосредственной близости к Кремлю, резиденции президента России. В свою очередь юристы Зверева указывали, что пикет проводился не на самой Красной площади, но рядом с ней, а определение "в непосредственной близости от Московского Кремля" нигде четко не прописано. Пикет Зверева был мирным, затрагивал общественно важную проблему и не представлял никакой угрозы для общественного порядка, утверждают в "Мемориале". Жалобы стилиста на решение о вынесении штрафа были отвергнуты российскими судами.

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