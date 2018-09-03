 ″Мемориал″ признал активиста Салтыкова политзаключенным | Новости из Германии о России | DW | 03.09.2018

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Россия

"Мемориал" признал активиста Салтыкова политзаключенным

Активиста Константина Салтыкова обвиняют в "нанесении не менее одного удара по бедру полицейского" на протестной акции в январе. Правозащитники "Мемориала" признали Салтыкова политзаключенным.

Плакат на Забастовке избирателей, Санкт-Петербург, 28 января 2018

Плакат на "Забастовке избирателей", Санкт-Петербург, 28 января 2018

Политический активист Константин Салтыков, обвиняемый в "применении насилия" по отношению к полицейскому на акции "Забастовка избирателей", правозащитным центром "Мемориал" признан политзаключенным. Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщил руководитель программы "Мемориала" по поддержке политзаключенных Сергей Давидис. По его словам, на это решение повлияли "мотив, связанный с запугиванием участников мирных протестных акций", тот факт, что Салтыкова содержат под стражей в течение "такого долго времени" и "по незначительному обвинению" и другие обстоятельства. Салтыков обвиняется в том, что нанес "не менее одного удара по бедру полицейского".

Контекст

Лидер "Солидарности" Илья Яшин рассказал Жанне Немцовой о своем участии в выборах мэра Москвы, схожести Путина и Кадырова, а также о смысле забастовки избирателей, предложенной Навальным. (14.02.2018)

Пока Алексей Навальный пробовал силы в забастовке избирателей, некоторые кандидаты в президенты использовали заданную им повестку. До выборов мы еще увидим протестные акции, считает Александр Плющев. (29.01.2018)

Давидис отметил, что нет видеозаписей, которые могли бы доказать виновность Салтыкова. При этом, по словам сотрудника "Мемориала", если показания полицейских верны, то это лишь подтверждает, что столкновение произошло вследствие незаконного применения силы по отношению к участникам акции. В связи с этим, полагает Давидис, уголовное дело не может быть возбуждено.

"Забастовка избирателей" сторонников оппозиционного политика Алексея Навального прошла 28 января более чем в ста городах России. Митингующие призывали бойкотировать выборы президента РФ, к которым не допущен Навальный как оппозиционный кандидат. В Москве акция была несогласованной.

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    Акция началась около 14 часов по Московскому времени. Большинство протестующих выбрали в качестве стартовой позиции Триумфальную площадь в Москве.

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

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    По традиции, уже сложившейся в ходе последних протестных мероприятий, многие собрались на площади у памятника Пушкину.

  • Сторонники Алексея Навального у здания Известий в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Многочисленные плакаты с протестными лозунгами

    Несмотря на то, что акция не была согласована, многие заранее подготовились. Чаще всего на плакатах было написано об отсутствии выбора и о том, что граждане не считают эти выборы легитимными.

  • Сторонники Алексея Навального у здания Известий в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Тысячи возмущенных граждан

    Вся площадь перед памятником Пушкину и зданием "Известий" была заполнена людьми. Полиция не препятствовала выходу из метро. В общей сложности в Москве, по оценкам журналистов, митинговали несколько тысяч человек.

  • Сторонники Алексея Навального у входа в метро в Москве во время забастовки избирателей, несколько человек с шариками с буквой Н.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Воздушные шары

    Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального предлагал скачать макеты для плакатов со своего сайта, чем воспользовались многие из участников акции. Некоторые из протестующих также вышли на акцию протеста с воздушными шарами с буквой "Н".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Не только молодежь

    В числе протестующих было много молодежи и несовершеннолетних, но также вышло и немало пожилых людей.

  • Автомобили полиции на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    "Не мешайте проходу других граждан"

    На Тверской улице прямо напротив памятника Пушкину был припаркован полицейский автобус с громкоговорителями, из которых раз в минуту раздавалось обращение к протестующим с призывом разойтись, поскольку акция не согласована с властями.

  • Полицейские на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Ни шагу с тротуара

    Шеренга полицейских стояла на протяжении всей Тверской улицы, начиная от метро "Маяковская" и заканчивая зданием мэрии Москвы.

  • Лидер движения Демократический выбор Владимир Милов на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Соратники Немцова

    Среди пришедших на митинг был и соратник убитого политика Бориса Немцова, бывший замминистра энергетики РФ, лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов. В числе протестных слоганов звучало: "Борис Немцов - герой России".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    На митинг как на праздник

    28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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За Путина или за Навального - дискуссия молодых сторонников политиков

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28 января 2018 года жители Москвы, несогласные с тем, что политик Алексей Навальный не допущен к президентским выборам, вышли на несанкционированную акцию протеста в центре российской столицы. (28.01.2018)  

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