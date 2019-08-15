"Мемориал" призвал прекратить репрессии против участников протестов в Москве

Международная федерация по правам человека (FIDH) и входящие в ее состав Правозащитный центр "Мемориал", Антидискриминационный центр "Мемориал" и "Гражданский контроль" призвали власти РФ прекратить преследование участников московских протестов. Необходимо освободить задержанных, снять с них все обвинения, а также допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, говорится в заявлении, опубликованном на сайте "Мемориала" в четверг, 15 августа.

Правозащитники напомнили, что с начала волны протестов 14 июля были задержаны около 3 тысяч участников мирных акций, а также открыто несколько десятков административных и несколько уголовных дел. "В ответ на мнимую угрозу силовые ведомства избили десятки мирных демонстрантов резиновыми дубинками и незаконно задержали тысячи людей, включая несовершеннолетних, журналистов и даже прохожих. Задержанные подвергались жестокому обращению в полицейских машинах, ОВД и судах", - указывается в заявлении.

Силовики грубо нарушили права граждан

Подавляя протесты, Росгвардия и полиция "грубо нарушили право российских граждан на участие в политическом процессе, право на мирные собрания и другие гражданские и политические права", подчеркнули также авторы документа. Они также напомнили, что заявку на проведение очередной акции 17 августа власти отклонили, предположив, что аресты и избиения в ближайшую субботу продолжатся.

"Власти считают, что правами можно пользоваться только с разрешения чиновника, и каждый, кто придерживается иного мнения, воспринимается как противник и угроза", - заявил член Совета Правозащитного центра "Мемориал" Ян Рачинский.

Наиболее жестокие репрессии в современной истории России

Одновременно правозащитники отметили, что "градус жестокости при подавлении протестов лета 2019 года превзошел репрессии против участников демонстраций прошлых лет". "Мирное выражение поддержки политического кандидата является основополагающим правом каждого гражданина. В соответствии с действующими законами в области прав человека, избивать демонстрантов дубинками или любым другим образом - абсолютно неприемлемая тактика разгона протестов", - подчеркнул президент FIDH Димитрис Христопулос.

Акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму продолжаются несколько недель. Московский митинг 10 августа собрал на проспекте Сахарова до 60 тысяч человек. В тот же день акции солидарности с участниками московского митинга проходили в десятках городов России. 3 августа в Москве прошла несанкционированная акция, участники которой выступали за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также протестовали против массовых задержаний во время митинга "За честные выборы!" 27 июля. Полиция и Росгвардия жестко подавили обе акции.

Правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо" сообщил DW, что 27 июля был установлен антирекорд по задержаниям - 1373 человек. Среди задержанных на протестных акциях в Москве оказались, в том числе журналисты и иностранные туристы. Следующую акцию организаторы движения за честные выборы в Мосгордуму запланировали на 17 августа. Мэрия Москвы отказалась выдать разрешение на нее.

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