"Мемориал" попросил Генпрокуратуру проверить законность раскопок РВИО в Сандармохе

Санкт-Петербургский "Мемориал" вечером во вторник, 13 августа, направил в Генеральную прокурату РФ открытое письмо с просьбой дать оценку начавшимся 12 августа на урочище Сандармох раскопкам Российского военно-исторического общества (РВИО) и проверить их законность. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации.

РВИО 12 августа вновь начало раскопки на мемориальном кладбище на урочище Сандармох в Республике Карелия. Предыдущая экспедиция РВИО в этом районе состоялась в августе 2018 года.

По словам председателя Союза поисковых отрядов Карелии Александра Осиева, участвующего в экспедиции, ее главная задача - найти красноармейцев. Речь идет, в первую очередь, об узниках финских концентрационных лагерей и бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), погибших в боях против финских оккупантов в Карелии в 1941-1944 годах. Захоронения жертв массовых расстрелов, напротив, приоритета не имеют. "Репрессии нас не касаются, мы, если на массовое (захоронение. - Ред.) наткнемся, сразу остановимся", - заявил Осиев.

"Мемориал" считает раскопки РВИО на урочище Сандормох осквернением могил

При этом два года назад именно Осиев, по данным "Мемориала", убедительно доказывал невозможность захоронения военнопленных в Сандармохе, так как между ним и Медвежьегорском проходила линия фронта. В то же время, согласно книге Ивана Чухина "Карелия-37", весь август и сентябрь 1937 года расстрелы НКВД в районе Сандармоха велись именно малыми партиями, по 5-15 человек, отмечают правозащитники.

В открытом письме в Генпрокуратуру сотрудники "Мемориала" указывают на то, что целью раскопок РВИО является подтверждение гипотезы о том, что "на самом деле" в Сандармохе лежат останки советских военнопленных, расстрелянных во время финской оккупации Карелии. В то же время в самом "Мемориале" имеются документальные свидетельства того, что в районе станции "Медвежья гора" захоронены останки как минимум 6241 человека, расстрелянного в 1937-1938 годах НКВД, подчеркивают правозащитники.

Раскопки РВИО на мемориальном кладбище они называют "бессмысленной попыткой доказать недоказуемое" и "беспримерным актом вандализма и осквернения могил", который карается законами Российской Федерации.

Находки РВИО на урочище Сандармох

По данным РВИО, его поисковая экспедиция проходит по согласованию с Управлением по охране объектов культурного наследия Республики Карелия и при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Завершиться она должна будет 21 августа 2019 года.

Уже к вечеру первого дня раскопок пресс-служба РВИО опубликовала сообщение о том, что экспедицией были найдены останки двух человек. По словам ее руководителя Сергея Баринова, там же были обнаружены две гильзы иностранного производства - "предположительно, от пистолета "Маузер" или "Браунинг".

В то же время в обществе "Мемориал", члены петербургского отделения которого Евгения Кулакова и Елена Кондрахина присутствуют на месте раскопок, указывают, что в Сандормохе на данный момент нет ни заявленных в пресс-релизе археологов, ни финских историков.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба Подписание Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба Молотов и Гитлер Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба Гитлер о пакте и позиции Сталина "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба "Вероломный изверг" по фамилии Гитлер "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба Предыстория Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба Результаты 1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба Начало Второй мировой Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба Раздел Польши Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба Совместный парад в Бресте 14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба Город-символ Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба Чем кончилась дружба После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма. Автор: Дарья Брянцева

