 ″Мемориал″ попросил Генпрокуратуру проверить законность раскопок РВИО в Сандармохе | Новости из Германии о России | DW | 14.08.2019

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Россия

"Мемориал" попросил Генпрокуратуру проверить законность раскопок РВИО в Сандармохе

По данным общества "Мемориал", на урочище Сандармох покоятся останки жертв Большого террора. Попытку РВИО вскрыть их могилы правозащитники называют актом вандализма.

Мемориал погибшим на урочище Сандармох в Карелии

Мемориал погибшим на урочище Сандармох в Карелии

Санкт-Петербургский "Мемориал" вечером во вторник, 13 августа, направил в Генеральную прокурату РФ открытое письмо с просьбой дать оценку начавшимся 12 августа на урочище Сандармох раскопкам Российского военно-исторического общества (РВИО) и проверить их законность. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации.

РВИО 12 августа вновь начало раскопки на мемориальном кладбище на урочище Сандармох в Республике Карелия. Предыдущая экспедиция РВИО в этом районе состоялась в августе 2018 года.

По словам председателя Союза поисковых отрядов Карелии Александра Осиева, участвующего в экспедиции, ее главная задача - найти красноармейцев. Речь идет, в первую очередь, об узниках финских концентрационных лагерей и бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), погибших в боях против финских оккупантов в Карелии в 1941-1944 годах. Захоронения жертв массовых расстрелов, напротив, приоритета не имеют. "Репрессии нас не касаются, мы, если на массовое (захоронение. - Ред.) наткнемся, сразу остановимся", - заявил Осиев.

Контекст

Несколько сотен человек приехали на место сталинских репрессий, чтобы почтить память убитых, выразить поддержку Юрию Дмитриеву и предотвратить попытки переписать историю. (06.08.2018)

"У стороны обвинения нет доказательств, которые можно положить в основу обвинительного приговора", - сказал адвокат Виктор Ануфриев. Главное для его подзащитного – выйти на свободу "с высоко поднятой головой". (13.06.2019)

"Мемориал" считает раскопки РВИО на урочище Сандормох осквернением могил

При этом два года назад именно Осиев, по данным "Мемориала", убедительно доказывал невозможность захоронения военнопленных в Сандармохе, так как между ним и Медвежьегорском проходила линия фронта. В то же время, согласно книге Ивана Чухина "Карелия-37", весь август и сентябрь 1937 года расстрелы НКВД в районе Сандармоха велись именно малыми партиями, по 5-15 человек, отмечают правозащитники. 

В открытом письме в Генпрокуратуру сотрудники "Мемориала" указывают на то, что целью раскопок РВИО является подтверждение гипотезы о том, что "на самом деле" в Сандармохе лежат останки советских военнопленных, расстрелянных во время финской оккупации Карелии. В то же время в самом "Мемориале" имеются документальные свидетельства того, что в районе станции "Медвежья гора" захоронены останки как минимум 6241 человека, расстрелянного в 1937-1938 годах НКВД, подчеркивают правозащитники.

Раскопки РВИО на мемориальном кладбище они называют "бессмысленной попыткой доказать недоказуемое" и "беспримерным актом вандализма и осквернения могил", который карается законами Российской Федерации.

Находки РВИО на урочище Сандармох

По данным РВИО, его поисковая экспедиция проходит по согласованию с Управлением по охране объектов культурного наследия Республики Карелия и при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Завершиться она должна будет 21 августа 2019 года.

Уже к вечеру первого дня раскопок пресс-служба РВИО опубликовала сообщение о том, что экспедицией были найдены останки двух человек. По словам ее руководителя Сергея Баринова, там же были обнаружены две гильзы иностранного производства - "предположительно, от пистолета "Маузер" или "Браунинг".

В то же время в обществе "Мемориал", члены петербургского отделения которого Евгения Кулакова и Елена Кондрахина присутствуют на месте раскопок, указывают, что в Сандормохе на данный момент нет ни заявленных в пресс-релизе археологов, ни финских историков.

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    Автор: Дарья Брянцева


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Ссылки в интернете

Открытое письмо "Мемориала" в Генпрокуратуру с просьбой дат оценку раскопкам РВИО в Сандармохе

Открытое письмо "Мемориала" в Генпрокуратуру с просьбой дат оценку раскопкам РВИО в Сандармохе

Информация общества "Мемориал" об урочище Сандармох

Информация общества "Мемориал" об урочище Сандармох

Сообщение пресс-службы РВИО о находках в Сандармохе

Сообщение пресс-службы РВИО о находках в Сандармохе

Книга Ивана Чухина "Карелия-37"

Книга Ивана Чухина "Карелия-37"

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