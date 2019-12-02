 ″Мемориал″ организует сбор средств для уплаты штрафов по закону об ″иноагентах″ | Новости из Германии о России | DW | 02.12.2019

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Россия

"Мемориал" организует сбор средств для уплаты штрафов по закону об "иноагентах"

Роскомнадзор готовит новые протоколы в отношении "Мемориала" из-за нарушения закона об "иноагентах". Правозащитники намерены организовать сбор средств для уплаты штрафов, которых уже накопилось на 2,3 млн рублей.

Общество Мемориал в Москве

Международное общество "Мемориал" намерено организовать сбор средств для оплаты штрафов, присужденных судами за неисполнение российского закона об "иностранных агентах". Об этом сообщил представитель организации "Интерфаксу" в понедельник, 2 декабря. Кроме того, по его словам, Роскомнадзор пригласил представителей "Мемориала" 5 декабря для составления новых административных протоколов об отсутствии маркировки "иноагент" на интернет-ресурсах организации.

Контекст

Эколог из Калининграда Александра Королёва, которая запросила политическое убежище в Германии, рассказала DW о продолжающемся уголовном преследовании. После выплаты штрафов дела в отношении нее не закрыли. (07.11.2019)

Общество "Международный Мемориал" оштрафовали на 600 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки "иноагента" на странице организации в соцсети Instagram и на сайте "Это прямо здесь". (28.11.2019)

В настоящее время на международный "Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" составлено 20 протоколов, 11 из них рассмотрено в судах, которые назначили штрафы на 2,3 миллиона рублей.

Как сообщил представитель организации,  "Мемориал" уже подал четыре апелляционные жалобы, две из них будут рассмотрены 16 января. Апелляции на остальные штрафы будут поданы, когда в распоряжении организации будут полные тексты судебных решений.

Международный "Мемориал" внесли в реестр "иностранных агентов" в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" находится в этом списке с 2014 года.

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    Автор: Михаил Бушуев


 

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