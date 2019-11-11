Мексика предоставила Эво Моралесу политическое убежище

Власти Мексики предоставили политическое убежище ушедшему в отставку президенту Боливии Эво Моралесу. Министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро удовлетворила соответствующее ходатайство Моралеса, сообщил в понедельник, 11 ноября, глава МИД Мексики Марсело Эбрард, указав на "угрозу жизни и физической неприкосновенности". Решение принято "из гуманитарных соображений", говорится далее в заявлении.

По словам Эбрарда, Моралес устно и письменно обратился к властям в Мехико с прошением предоставить убежище. Когда и каким образом бывший руководитель Боливии прибудет в Мексику, Эбрард не сообщил.

Сам Моралес поблагодарил власти этой страны за предоставление убежища. Обращаясь к своим сторонникам на своей странице в Twitter, он пообещал в будущем вернуться на родину.

Между тем власти Перу дали "зеленый свет" на пролет правительственного самолета из Мексики. Власти в Лиме разрешили перелет и дозаправку мексиканскому лайнеру, который направляется в Боливию, чтобы забрать Моралеса. Решение было принято по просьбе правительство Мексики, заявил МИД Перу.

Трамп назвал отставку Моралеса победой демократии в Боливии

Президент США Дональд Трамп назвал отставку Моралеса важным моментом для демократии в Западном полушарии. Это событие стало мощным сигналом для "нелегитимных режимов" в Венесуэле и Никарагуа, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. "Демократия и воля народа всегда будут одерживать победу", - подчеркнул Трамп.

По его словам, уход Моралеса позволяет боливийцам добиться внимания к своим требованиям. "США аплодируют боливийскому народу за требование свободы и боливийским военным - за выполнение клятвы защищать не только отдельного человека, но и конституцию Боливии", - отмечается далее. Отставка Моралеса позволила на шаг приблизиться "к полностью демократическому, процветающему и свободному Западному полушарию", подчеркнул Трамп.

Боливийская армия сообщила о намерении охранять общественный порядок в стране на фоне эскалации насилия после отставки Моралеса. "Мы будем применять соразмерную силу против групп вандалов, пугающих население", - заявил командующий вооруженными силами Вильямс Калиман. Между тем в настоящее время несколько сотен сторонников Моралеса вышли из города Эль-Альто в Ла-Пас, где находится резиденция правительства, сообщает корреспондент AFP.

Ушло в отставку все высшее руководство Боливии

10 ноября Эво Моралес ушел в отставку после продолжавшихся более двух недель массовых протестов. Вслед за ним свои посты покинули вице-президент Альваро Гарсиа-Линера, председатели обеих палат парламента страны, а также ряд министров, их заместителей и губернаторов. Кроме того, полиция арестовала председателя Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии Марию Эухению Чоке и ее заместителя Антонио Костаса. Двое последних подозревают в причастности к нарушениям, совершенным в ходе президентских выборов 20 октября.

Властные полномочия в Боливии после отставки всего высшего руководства страны перешли ко второму заместителю председателя сената Боливии Жанин Аньес.

Моралес подал в отставку в тот же день, когда на фоне массовых протестов дал обещание провести новые президентские выборы в Боливии. Протесты, в результате которых погибло три человека, а еще триста были ранены, начались после того, как верховный избирательный суд Боливии, который играет в стране роль избирательной комиссии, 24 октября объявил, что действующий президент Эво Моралес победил на выборах главы государства уже в первом туре. Сами выборы состоялись 20 октября. Предварительные результаты, обнародованные тем же вечером, указывали на возможность второго тура.

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