 Мексика предложила Ассанжу политическое убежище | Новости из Германии о Европе | DW | 04.01.2021

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Европа

Мексика предложила Ассанжу политическое убежище

Президент Мексики Лопес Обрадор заявил о готовности предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks. Ранее суд в Лондоне отказал США в экстрадиции Ассанжа.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Власти Мексики готовы предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, заявил на пресс-конференции в понедельник, 4 января, президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. "Ассанж - журналист, и он заслуживает шанса. Мы предоставим ему защиту", - сказал глава государства. По его словам президента, мексиканский МИД начнет соответствующую процедуру, уведомит об этом британское правительство и призовет Лондон освободить Ассанжа.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж

Несколькими часами ранее суд в Лондоне решил отказать США в выдаче Ассанжа, сославшись на плохое психическое состояние журналиста. Судья объяснила, что в случае экстрадиции риск самоубийства Ассанжа значительно вырастет. Соединенные Штаты намерены подать апелляцию на решение лондонского суда. В свою очередь адвокат основателя WikiLeaks 6 января подаст ходатайство об освобождении ее подзащитного под залог.

В Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют в "самом крупном хищении секретной информации в истории страны". В случае признания его виновным ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Ряд политиков в Германии днем ранее призвали освободить основателя WikiLeaks, назвав проходящий в Лондоне процесс над Ассанжем политически мотивированным. Правительство Германии в понедельник на запрос журналистов отказалось комментировать решение лондонского суда.

Арест в посольстве Эквадора в Лондоне

В 2012 году Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании. В частности, основатель WikiLeaks считал, что Швеция может экстрадировать его в США, где разоблачителя хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане. Позднее шведские органы юстиции прекратили предварительное расследование в отношении создателя WikiLeaks.

Полиция Великобритании в апреле 2019 года арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку разоблачителя на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство лишило основателя WikiLeaks убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций, и разрешило британской полиции зайти в посольство и арестовать Ассанжа.

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    Автор: Алоиз Бергер


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