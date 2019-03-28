Мейсенский фарфор: чем знаменит и за что любим

310 лет тому назад, 28 марта 1709 года, немецкий алхимик Иоганн Бётгер (Johann Friedrich Böttger) передал придворной канцелярии курфюрста Aвгуста Сильного записи о своих заключительных опытах по изготовлению фарфора. По качеству полученный им фарфор не уступал китайскому. Сенсационное открытие Август Сильный провозгласил на весь мир, утвердив специальным указом открытие фарфоровой фабрики в 1710 году. Так и появилась на свет Фарфоровая мануфактура короля Польского и курфюрста Саксонского (Königlich-Polnische und Kurfürstlich-Sächsische Manufaktur). Теперь Европа больше не зависела от баснословно дорогого фарфора из Азии.

Первый производственный цех заработал в Мейсене в июне 1710 года. Технология изготовления первого европейского и первого в мире твердого фарфора, отличающегося крепостью, высокой сопротивляемостью воздействию жары и кислот, а также чистым звоном при легком ударе по нему, держалась в строжайшем секрете.

Фарфор в Мейсене производится и по сей день. Удовольствие - не из дешевых, да вот глаз не оторвать от изящных вещиц! Кроется в этой притягательной силе какая-то тайна... В Мейсене были разработаны стойкие глазурные пигменты, которые стали использоваться (и, между прочим, используются до сих пор) для росписи изделий. Поначалу изделия украшали росписями с изображением природных красот и орнаментом в китайском и японском стиле. Но со временем их сменили чисто "немецкие мотивы" - главным образом, кружевные узоры и цветы (кому не знакомы знаменитые "мейсенские розы"!). Но самым ходким товаром были и остаются до сих пор изделия с "луковичным узором" (Zwiebelmuster).

Скрещенные мечи - фирменный знак из Мейсена

После попытки подражания мейсенскому изобретению мастерам фарфоровой фабрики пришлось прибегнуть к крайней мере: чтобы избежать плагиата, каждое изделие снабжалоь фирменным знаком - скрещенными мечами. С тех пор пролетели почти три столетия, а фирменный знак фабрики ("синие мечи" - символ польского королевского дома и курфюрста Саксонии) усердные художники наносят все тем же образом - вручную.

Не только столовой и чайной посудой славится мейсенский фарфор. В королевской мануфактуре производили напольные вазы, статуэтки, различные сосуды, туалетные и письменные приборы, табакерки, позднее - циферблаты часов. Огромной популярностью пользовались скульптурные группы, фигурки животных. Внушительная коллекция статуэток на мифологические темы была, например, выполнена по заказу российской императрицы Екатерины Великой. А в 2000 году опытные мастера впервые сконструировали орган, трубки для которого изготовили из мейсенского фарфора.

Знаменитые узоры из Мейсена

Если поначалу на мейсенский фарфор покушалось только светское общество и коронованные особы, то со временем любовью к нему прониклись и представители среднего класса. Иметь изысканную посуду и украшения работы саксонских мастеров стало для многих признаком хорошего тона.

Индивидуальность и качество фарфора из Саксонии

Мейсенский фарфор пережил взлеты и падения: в тяжелые годы междоусобиц и войн фабрике грозил полный развал, но прошло триста лет, а фарфор не утратил своего великолепия. Современные дизайнеры разрабатывают новые коллекции, не умаляя, однако, значения переживших столетия всем известных узоров. "Наши мастера работают с душой, они заинтересованы в успехе общего дела", - считает директор фарфоровой мануфактуры в Мейсене Кристиан Курцтке (Christian Kurztke).

Мейсенский фарфор до сих пор выполняется вручную. Рецепты красок, которыми расписывают эти изделия, и сегодня хранят в строжайшем секрете. В эпоху дешевых заменителей это "белое золото" сверкает особенно ярко.

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Что привезти на память из Германии? "Восточный" человечек Серьезную конкуренцию медведям на столичном сувенирном рынке составляют восточногерманские светофорные человечки - DDR-Ampelmännchen или Ost-Männchen. Отличительная их черта - широкополые шляпы, а культовый статус они получили еще во времена ГДР. В Берлине можно купить, например, светильник с таким человечком, а также сумки, фигурки, штопоры, часы, брелоки и так далее.

Что привезти на память из Германии? Осколки Стены Тех, кто в 1989 году хотел как можно быстрее всеми доступными подручными средствами разрушить Берлинскую стену или просто отбить кусок на память о мирной революции в ГДР, прозвали "стенными дятлами" (Mauerspechte). Сегодня откалывать от Стены уже ничего нельзя. Однако на ее строительство ушло 200 тысяч тонн бетона, так что сувенирные киоски осколками обеспечены надолго.

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Что привезти на память из Германии? "Погодный домик" Помимо часов с кукушкой, умельцы из Шварцвальда и некоторых других регионов Германии, например, Тюрингского леса, мастерят из дерева миниатюрные метеорологические будочки (Wetterhäuschen). Большинство моделей стоит недорого, но типичного немецкого колорита в них не меньше, чем в настенных часах с голосистыми птичками. Самый дешевый домик обойдется в 10 евро, но есть и более дорогие - за 250.

Что привезти на память из Германии? Для любителей пива Что касается пива в Германии, то содержание (а именно - сорт напитка) обычно определяет форму сосуда, из которого его следует употреблять. В качестве сувенира можно прикупить, например, баварскую литровую кружку (Maßkrug) - стеклянную или фарфоровую, с цинковой крышкой или без крышки, простую или разрисованную.

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Что привезти на память из Германии? Для любителей вина Предпочитающие пиву вино тоже не должны вернуться из Германии с пустыми руками: они могут прикупить такие бокалы с ножкой из зеленого стекла. Стандартный размер, правда, меньше, чем в руках у Гельмута Коля. Römer Weingläser, как их называют, никакого отношения к римлянам, даже очень древним, не имеют. Название происходит от голландского глагола roemen (восхвалять). 25 евро за шесть штук.

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Что привезти на память из Германии? Щелкунчик Декоративные щелкунчики (Nussknacker) из региона Рудных гор - традиционные спутники немецкого Рождества. Их начали мастерить в первой половине XIX века, а мировую славу они приобрели после публикации сказки Гофмана и постановки балета Чайковского. Стоят от 40 до 200 евро. Выбирать можно из королей, лесничих, гусаров, трубочистов... Всех вариантов не перечислишь, а на фото - музейные экспонаты.

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Что привезти на память из Германии? Нечистая сила Брокенские ведьмы (Brockenhexe) поджидают туристов в Гарце, например, в городе Вернигероде. Рядом находится та самая гора Брокен, на которой они, слетаясь со всей Германии, празднуют Вальпургиеву ночь, что подробно описал Иоганн Вольфганг фон Гете в трагедии "Фауст". Трио или дуэт здешних сувенирных ведьм обойдется в 10 - 20 евро.

Что привезти на память из Германии? Морской сувенир В северных регионах Германии у вас есть шанс стать судовладельцем. Традиция строительства кораблей в бутылке (Buddelschiff) насчитывает здесь около трех столетий, а расцвет пришелся на вторую половину XIX века. Особо ценные модели хранятся в морских музеях. Сувенирные варианты продаются, например, в гамбургских туристических лавках по вполне приемлемым ценам: от 10 до 120 евро.

Что привезти на память из Германии? Машинки для больших и маленьких Любителей машинок в Германии ожидают муки выбора, особенно в городах, считающихся центрами автомобилестроения - Штутгарте, Мюнхене, Вольфсбурге (Mercedes, Porsche, BMW, VW). В восточных федеральных землях хитом сувенирных продаж остаются модели гэдээровских "Трабантов" - такие же пластмассовые, как и оригиналы, прозванные некогда "пластиковыми бомбардировщиками". Стоят Mini-Trabi от 4 до 60 евро.

Что привезти на память из Германии? Автомобильная такса Они начали завоевывать свои места под стеклами в 1970-е годы. Правда, Wackeldackel, милые таксы, долгие годы покачивавшие головой во время движения машины, в наши дни встречаются в них редко. Этот культовый аксессуар и символ конформизма - сувенир на любителя, но вполне забавный. К тому же сам Dackel - пес еще более немецкий, чем немецкая овчарка.

Что привезти на память из Германии? Немецкое качество Кухонные ножи Made in Germany давно завоевали славу во всем мире, поэтому вполне подходят в качестве подарков из Германии. Главное, не забыть сдать их в багаж в аэропорту. Ведущие производители находятся в Золингене и других городах Рурской области. Там выпускают также столовые приборы и ножницы. Начиналось все с точильных мастерских, располагавшихся на здешних речках.

Что привезти на память из Германии? Немецкий фарфор О любителях вина и пива мы уже позаботились. Пришло время тех, кто предпочитает чай или кофе. Эти напитки так и просятся быть поданными в чашках из мейсенского фарфора. Впрочем, делают в этом городе на Эльбе не только чашки. Нельзя забывать и о других производителях - например, о фирме Fürstenberg из одноименного города на Везере, а также Nymphenburg из Мюнхена и Rosenthal из Франконии.

Что привезти на память из Германии? О-де-Колон "Настоящая Кельнская вода" (Echt Kölnisch Wasser № 4711) - самый известный, хотя и не самый старый кельнский одеколон. Он продается повсюду в Германии. Другой, меньше сейчас известный, но самый первый Eau de Cologne фирмы Farina, которым пользовались Фридрих Великий, Наполеон и Николай I, гости Кельна могут купить в Парфюмерном музее недалеко от ратуши.

Что привезти на память из Германии? Очень мягкая игрушка Начали с медведей - медведями и закончим. От берлинских сувениров - к легендарным мишкам немецкой фирмы Steiff. Продаются они по всему миру, но это, конечно, не означает, что их нельзя привезти в подарок из самой Германии. Фирменный музей можно посетить на родине этих медведей - в баден-вюртембергском городе Гинген-ан-дер-Бренц. Автор: Максим Нелюбин



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