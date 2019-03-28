 Мейсенский фарфор: чем знаменит и за что любим | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.03.2019

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Культура и стиль жизни

Мейсенский фарфор: чем знаменит и за что любим

Мейсенский фарфор знают во всем мире. Пожалуй, каждая уважающая себя хозяйка стремится приобрести сервиз или хотя бы вазочку Made in Germany, пусть даже самую маленькую.

Мейсенский фарфор

310 лет тому назад, 28 марта 1709 года, немецкий алхимик Иоганн Бётгер (Johann Friedrich Böttger) передал придворной канцелярии курфюрста Aвгуста Сильного записи о своих заключительных опытах по изготовлению фарфора. По качеству полученный им фарфор не уступал китайскому. Сенсационное открытие Август Сильный провозгласил на весь мир, утвердив специальным указом открытие фарфоровой фабрики в 1710 году. Так и появилась на свет Фарфоровая мануфактура короля Польского и курфюрста Саксонского (Königlich-Polnische und Kurfürstlich-Sächsische Manufaktur). Теперь Европа больше не зависела от баснословно дорогого фарфора из Азии.

Контекст

Изделия бывшей фарфоровой мануфактуры в Аллахе охотно покупают богатые россияне. И не только они.

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Этот саксонский город расположен на берегу Эльбы недалеко от Дрездена. Так он выглядел в один из февральских вечеров. (20.02.2018)

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Дрезден, Лейпциг, Мейсен, Эльба и другие саксонские достопримечательности - в нашей фотогалерее из туристической серии о немецких федеральных землях. (02.02.2018)

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Первый производственный цех заработал в Мейсене в июне 1710 года. Технология изготовления первого европейского и первого в мире твердого фарфора, отличающегося крепостью, высокой сопротивляемостью воздействию жары и кислот, а также чистым звоном при легком ударе по нему, держалась в строжайшем секрете.

Фарфор в Мейсене производится и по сей день. Удовольствие - не из дешевых, да вот глаз не оторвать от изящных вещиц! Кроется в этой притягательной силе какая-то тайна... В Мейсене были разработаны стойкие глазурные пигменты, которые стали использоваться (и, между прочим, используются до сих пор) для росписи изделий. Поначалу изделия украшали росписями с изображением природных красот и орнаментом в китайском и японском стиле. Но со временем их сменили чисто "немецкие мотивы" - главным образом, кружевные узоры и цветы (кому не знакомы знаменитые "мейсенские розы"!). Но самым ходким товаром были и остаются до сих пор изделия с "луковичным узором" (Zwiebelmuster).

Скрещенные мечи - фирменный знак из Мейсена

После попытки подражания мейсенскому изобретению мастерам фарфоровой фабрики пришлось прибегнуть к крайней мере: чтобы избежать плагиата, каждое изделие снабжалоь фирменным знаком - скрещенными мечами. С тех пор пролетели почти три столетия, а фирменный знак фабрики ("синие мечи" - символ польского королевского дома и курфюрста Саксонии) усердные художники наносят все тем же образом - вручную.

Не только столовой и чайной посудой славится мейсенский фарфор. В королевской мануфактуре производили напольные вазы, статуэтки, различные сосуды, туалетные и письменные приборы, табакерки, позднее - циферблаты часов. Огромной популярностью пользовались скульптурные группы, фигурки животных. Внушительная коллекция статуэток на мифологические темы была, например, выполнена по заказу российской императрицы Екатерины Великой. А в 2000 году опытные мастера впервые сконструировали орган, трубки для которого изготовили из мейсенского фарфора.

Знаменитые узоры из Мейсена

Знаменитые узоры из Мейсена

Если поначалу на мейсенский фарфор покушалось только светское общество и коронованные особы, то со временем любовью к нему прониклись и представители среднего класса. Иметь изысканную посуду и украшения работы саксонских мастеров стало для многих признаком хорошего тона.

Индивидуальность и качество фарфора из Саксонии

Мейсенский фарфор пережил взлеты и падения: в тяжелые годы междоусобиц и войн фабрике грозил полный развал, но прошло триста лет, а фарфор не утратил своего великолепия. Современные дизайнеры разрабатывают новые коллекции, не умаляя, однако, значения переживших столетия всем известных узоров. "Наши мастера работают с душой, они заинтересованы в успехе общего дела", - считает директор фарфоровой мануфактуры в Мейсене Кристиан Курцтке (Christian Kurztke).

Мейсенский фарфор до сих пор выполняется вручную. Рецепты красок, которыми расписывают эти изделия, и сегодня хранят в строжайшем секрете. В эпоху дешевых заменителей это "белое золото" сверкает особенно ярко.

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  • Метеорологические будочки

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    "Погодный домик"

    Помимо часов с кукушкой, умельцы из Шварцвальда и некоторых других регионов Германии, например, Тюрингского леса, мастерят из дерева миниатюрные метеорологические будочки (Wetterhäuschen). Большинство моделей стоит недорого, но типичного немецкого колорита в них не меньше, чем в настенных часах с голосистыми птичками. Самый дешевый домик обойдется в 10 евро, но есть и более дорогие - за 250.

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  • Участница показательных выступлений среди любителей серфинга в Английском саду Мюнхена

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  • Ангел, рождественская пирамида и курящий человечек

    Что привезти на память из Германии?

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    Среди типично немецких сувениров нельзя не упомянуть также некоторые другие рождественские игрушки и украшения. Например, пирамиды-карусели (Weihnachtspyramide) или дымящих человечков с курительными свечами (Räuchermännchen) из тех же Рудных гор. Продаются они не только в этом регионе. Купить их можно на рождественских рынках по всей Германии.

  • Ведьмы в Вернигероде

    Что привезти на память из Германии?

    Нечистая сила

    Брокенские ведьмы (Brockenhexe) поджидают туристов в Гарце, например, в городе Вернигероде. Рядом находится та самая гора Брокен, на которой они, слетаясь со всей Германии, празднуют Вальпургиеву ночь, что подробно описал Иоганн Вольфганг фон Гете в трагедии "Фауст". Трио или дуэт здешних сувенирных ведьм обойдется в 10 - 20 евро.

  • Парусник в бутылке

    Что привезти на память из Германии?

    Морской сувенир

    В северных регионах Германии у вас есть шанс стать судовладельцем. Традиция строительства кораблей в бутылке (Buddelschiff) насчитывает здесь около трех столетий, а расцвет пришелся на вторую половину XIX века. Особо ценные модели хранятся в морских музеях. Сувенирные варианты продаются, например, в гамбургских туристических лавках по вполне приемлемым ценам: от 10 до 120 евро.

  • Во время международной встречи любителей Трабантов в немецком городе Цвикау

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    Машинки для больших и маленьких

    Любителей машинок в Германии ожидают муки выбора, особенно в городах, считающихся центрами автомобилестроения - Штутгарте, Мюнхене, Вольфсбурге (Mercedes, Porsche, BMW, VW). В восточных федеральных землях хитом сувенирных продаж остаются модели гэдээровских "Трабантов" - такие же пластмассовые, как и оригиналы, прозванные некогда "пластиковыми бомбардировщиками". Стоят Mini-Trabi от 4 до 60 евро.

  • Такса с качающейся головой

    Что привезти на память из Германии?

    Автомобильная такса

    Они начали завоевывать свои места под стеклами в 1970-е годы. Правда, Wackeldackel, милые таксы, долгие годы покачивавшие головой во время движения машины, в наши дни встречаются в них редко. Этот культовый аксессуар и символ конформизма - сувенир на любителя, но вполне забавный. К тому же сам Dackel - пес еще более немецкий, чем немецкая овчарка.

  • Одна из шлифовальных мастерских в Золингене

    Что привезти на память из Германии?

    Немецкое качество

    Кухонные ножи Made in Germany давно завоевали славу во всем мире, поэтому вполне подходят в качестве подарков из Германии. Главное, не забыть сдать их в багаж в аэропорту. Ведущие производители находятся в Золингене и других городах Рурской области. Там выпускают также столовые приборы и ножницы. Начиналось все с точильных мастерских, располагавшихся на здешних речках.

  • Мейсенский фарфор

    Что привезти на память из Германии?

    Немецкий фарфор

    О любителях вина и пива мы уже позаботились. Пришло время тех, кто предпочитает чай или кофе. Эти напитки так и просятся быть поданными в чашках из мейсенского фарфора. Впрочем, делают в этом городе на Эльбе не только чашки. Нельзя забывать и о других производителях - например, о фирме Fürstenberg из одноименного города на Везере, а также Nymphenburg из Мюнхена и Rosenthal из Франконии.

  • Одеколон 4711

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    О-де-Колон

    "Настоящая Кельнская вода" (Echt Kölnisch Wasser № 4711) - самый известный, хотя и не самый старый кельнский одеколон. Он продается повсюду в Германии. Другой, меньше сейчас известный, но самый первый Eau de Cologne фирмы Farina, которым пользовались Фридрих Великий, Наполеон и Николай I, гости Кельна могут купить в Парфюмерном музее недалеко от ратуши.

  • Плюшевые мишки

    Что привезти на память из Германии?

    Очень мягкая игрушка

    Начали с медведей - медведями и закончим. От берлинских сувениров - к легендарным мишкам немецкой фирмы Steiff. Продаются они по всему миру, но это, конечно, не означает, что их нельзя привезти в подарок из самой Германии. Фирменный музей можно посетить на родине этих медведей - в баден-вюртембергском городе Гинген-ан-дер-Бренц.

    Автор: Максим Нелюбин


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