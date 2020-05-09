Между пограничниками Таджикистана и Кыргызстана возникла перестрелка

Таджикистан и Кыргызстан стягивают дополнительные силы по всему периметру границы между республиками из-за перестрелки между своими войсковыми подразделениями. Стрельба в Баткенском районе одноименной области Кыргызстана длилась несколько часов, сообщают информагентства в четверг, 29 апреля, со ссылкой на пограничную службу Кыргызстана.

Ситуация на границе "вышла из-под контроля", приводит "Интерфакс" слова заместителя главы Баткенской области Киргизии Маруфхана Тулаева. По его словам, огонь по заставам открыла таджикская сторона, а отряд специального назначения кыргызских пограничников в ответ захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" Таджикистана. Однако пограничные войска Таджикистана обвинили в первых выстрелах кыргызских военнослужащих.

Кыргызское министерство здравоохранения сообщило о 17 пострадавших, один человек скончался. Таджикская сторона не приводит данные о погибших и пострадавших.

Министерство внутренних дел Кыргызстана призвало сограждан проявить мудрость и терпение. Силовые структуры контролируют ситуацию на границе, в регион прибыл первый замглавы МВД Суйун Омурзаков, уточнили в ведомстве.

Стихийный митинг в столице Кыргызстана

Митинг в Бишкеке, 29 апреля 2021 года

Между тем, несколько десятков человек вышли на стихийный митинг в Бишкеке в поддержку жителей региона, ситуация в котором обострилась. Демонстранты хотят, чтобы к ним вышли кыргызские президент Садыр Жапаров, премьер-министр Улукбек Марипов и председатель госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев. А депутаты парламента Кыргызстана тем временем выразили готовность принять незамедлительные меры для разрешения ситуации на законодательном уровне.

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